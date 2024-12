Man könnte mittlerweile fast meinen, dass MicroStrategy und Bitcoin den Budn fürs Leben geschlossen haben. Schließlich hält das Unternehmen zu der Kryptowährung in guten wie in schweren Tagen. Das zeigte sich kürzlich einmal mehr, als bekannt wurde, dass nur knapp unter dem Rekordhoch bei rund 108.000 US-Dollar noch einmal Zukäufe stattfanden.561 Millionen Dollar hat MicroStrategy (US5949724083) laut "BTC Echo" in die Hand genommen, um Bitcoin zu je 106.662 Dollar zuzukaufen. Damit einher geht auch ein Stück weit ein Statement. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...