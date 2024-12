Meme Index ($MEMEX) begeistert mit Revolution des Memecoin-Marktes

In diesem Jahr hat das Narrativ der Memecoins den Kryptomarkt dominiert. So sind sie gemeinsam auf eine Marktkapitalisierung von bis zu 137 Mrd. USD gekommen. Zudem haben einige von ihnen immer stärker echte Anwendungen und mehr bereitgestellt, was neben der überdurchschnittlichen Nachfrage ihre Legitimität gestärkt hat.

Zwar haben die meisten von ihnen keinerlei Nutzen, dennoch hat dies ihrer Beliebtheit nicht geschadet. Denn in diesem Bereich werden sie weniger mit den regulatorisch komplexen Anforderungen konfrontiert, welche schon einige seriöse Kryptowährungen in der Vergangenheit belastet haben.

Ein weiterer Faktor, der die Beliebtheit der Memecoins verstärkt hat, war die Verbesserung durch die Launchpads wie Pepe Pump Pad, die für ein etwas faireres Marktumfeld sorgen. Hinzu sind weitere Tools gekommen, welche den Investoren geholfen haben.

Trotz der vielen Berichte von Memecoin-Millionären kann es schwierig werden, einen Coin mit einer Verzehnfachung des Preises zu finden. Genau an dieser Stelle soll der neue Meme Index ansetzen, welcher eine Investmentoption für einen breit gestreuten Memetoken-Index bietet, womit dieses Risiko verringert werden soll.

Zudem verwendet das Projekt den eigenen $MEMEX-Coins, welcher ein einzigartiges Wertangebot bietet, was es bisher nicht auf dem Kryptomarkt zu finden gibt. Da somit ein neues Zeitalter für den Memecoin-Sektor eingeleitet wird und der Coin auch das Interesse anderer Krypto-Communitys auf sich ziehen dürfte, könnte er stark steigen.

Der Vorverkauf von Meme Index wurde erst kürzlich gestartet und bietet die $MEMEX-Coins noch für einen rabattierten Preis in Höhe von 0,0145702 USD an. In weniger als 15 Stunden erfolgt jedoch schon die nächste Preiserhöhung, sodass sich Investoren beeilen sollten, wenn sie nicht später unnötig viel zahlen wollen.

Meme Index macht Memecoin-Investments weniger riskant und strategischer

In diesem Jahr haben die Memetoken den Kryptomarkt erobert und mit ihrer Entwicklung traditionelle Vermögenswerte wie den Nasdaq 100, Gold und Bitcoin in den Schatten gestellt. Denn sie konnten innerhalb von nur zwölf Monaten um 330,56 % steigen. Zudem haben sie sich mittlerweile mit ihrer großen Nachfrage zu einer treibenden Kraft des Web3 entwickelt.

Marktkapitalisierung und Volumen der Memecoins | Quelle: CMC

Auch die hawkishere Haltung der amerikanischen Notenbank im kommenden Jahr ändert nichts an der positiven Aussicht für die Memecoins. Denn unter anderem wurde der kryptofreundliche Donald Trump zum nächsten US-Präsidenten gewählt.

Dieser hat zudem Paul Atkins, einen weiteren Unterstützer von Kryptowährungen, zum nächsten SEC-Vorsitzenden ernannt. Hinzu kommen einige weitere Länder wie Russland, Thailand, Deutschland und Polen, welche wie auch die USA Bitcoin-Reserven anstreben. Somit steigt wiederum die Nachfrage nach Kryptowährungen und daher deren Preis.

Zudem kann durch diese Länder ein Dominoeffekt angestoßen werden, dem sich wiederum andere anschließen. Dadurch können die Preise von Bitcoin und anderen Kryptowährungen in die Höhe getrieben werden. Sollte der Trend hingegen unklar sein, so werden die Memecoins vermutlich wie zuvor aus Gründen der Langeweile und der geringeren Korrelation zu den gefragtesten Handelsobjekten gewählt werden.

Ein großer Vorteil von Memetoken ist ihre Freiheit von den regulatorischen Ketten, an die seriöse Projekte häufiger gebunden sind. Stattdessen basieren sie meistens nur auf einem Meme und verheddern sich somit nicht so leicht im Netz der Regulierungsbehörden. Dadurch bekommen sie einen besonderen Reiz für Investoren.

Außerdem verzichten viele Memecoins auf Risikokapitalgeber, welche von einigen Kryptoinvestoren als unfair empfunden wurden. Stattdessen bevorzugen diese Coins, die allen Investoren einen fairen Start ermöglichen, bei dem jeder die gleichen Zugangschancen für den Presale erhält, wie bei Meme Index und seinem $MEMEX-Coin.

Die Probleme bei der Auswahl des richtigen Memecoins mit einem Anstieg von 10x sollen nun mit Meme Index behoben werden, damit das Raten der Investoren ein Ende hat. Zudem lässt sich das Risiko auf diese Weise besser streuen und die Chance vervielfältigen.

4 Memecoin-Indizes sind exklusiv für $MEMEX-Inhaber erhältlich

Bei Meme Index handelt es sich um ein auf der Ethereum-Blockchain angesiedeltes Ökosystem, in welchem einige handverlesene Memetoken mit hohem Wachstumspotenzial in verschiedenen Pools zusammen zur Verfügung gestellt werden.

Zudem lässt sich das Risiko an die persönlichen Präferenzen anpassen, wobei vier unterschiedliche Indizes offeriert werden. Somit kann entsprechend der eigenen Strategie das richtige Investmentvehikel gewählt werden. Dabei unterteilen sich die Indizes je nach Chance-Risiko-Verhältnis.

In dem Titan Index befindet sich 10 der am höchsten bewerteten Memecoins, welche alle auf Marktkapitalisierungen von mehr als 1 Mrd. USD kommen. Beispiele solcher Memetoken sind unter anderem Dogecoin, Shiba Inu und Pepe. Sie haben attraktive Renditen erzielt, welche sogar Bitcoin und Ethereum übertroffen haben.

Ein weiterer ist der Moonshot Index, der Memecoins beinhaltet, die ein größeres Potenzial bieten. Diese Coins verfügen bereits über eine Community und sind an den ersten führenden Kryptobörsen gelistet, oder werden dies bald sein. Dennoch haben sie bisher noch keine Bewertung von 1 Mrd. USD erzielt, da sie am Aufsteigen sind, dafür aber auch ein höheres Risiko haben.

Der Midcap Index umfasst hingegen Memecoins, welche eine Marktkapitalisierung zwischen 50 und 250 Mio. USD haben. Sie bieten ein deutlich größeres Steigerungspotenzial, wobei jedoch auch steile Korrekturen möglich sind. Dabei können sie die Bewertung von Moonshot- und Titan-Memecoins erreichen.

Wer hingegen einen Meme Index mit einem höheren Chancen-Risiko-Verhältnis sucht, für den ist der Meme Frenzy Index die richtige Wahl. In diesem befinden sich exotische Kryptowährungen, welche die steilsten Auf- und Abstiege erleben können. Somit ist er weniger für Personen geeignet, welche ein geringeres Risiko suchen.

Mithilfe dieser Indizes können die Investoren die für sich passenden Investmentvehikel auswählen, wobei sich diese auch hervorragend kombinieren lassen, um eine noch höhere Diversifizierung zu erreichen. Jedoch haben nur die Inhaber der $MEMEX-Coins einen Zugang zu den Memecoin-Indizes, welche nun noch vor der ersten Listung gekauft werden können.

Diesen Nutzen hat der $MEMEX-Coin

Der native $MEMEX-Coin wird für unterschiedliche Zwecke innerhalb von Meme Index genutzt. So gewährt er seinen Inhabern unter anderem die Zugriffsberechtigung zu den verschiedenen Meme Coin Indizes.

Ebenso spielt er bei dem dezentral verwalteten Projekt eine besondere Rolle bei der Governance, wobei dieser seinen Besitzern Abstimmungsrecht bei den Umfragen über die Zukunft des Projekts gewährt.

Somit können die Coin-Inhaber entscheiden, welche Memecoins in die Indizes aufgenommen werden und somit höhere Kapitalzuflüsse erleben. Zudem lassen sich auf diese Weise die Chance und das Risiko dieser anpassen. Überdies stellt dieses Organisationsweise sicher, dass die Tokeninhaber und nicht die Projektentwickler die größte Kontrolle über Meme Index haben.

Staking-Dashboard des ersten Meme Coin Index | Quelle: Meme Index

Außerdem wird über das Staking das längerfristige Halten der Coins gefördert. Über dieses Verfahren wird dem Anleger zum jetzigen Zeitpunkt eine jährliche Rendite in Höhe von 4.517 % gezahlt. Somit lässt sich der Bestand der $MEMEX-Coins bis zur Einführung der Memecoin-Indizes maximieren.

Das neuartige Konzept wird unter anderem von dem Erfolgsrezept von State Street, Vanguard und BlackRock inspiriert, wobei es dies nun für den Memecoin-Sektor zur Verfügung stellt. Zudem erhält die Gemeinschaft dabei eine große Rolle bei der Mitgestaltung. All dies bringt den Krypto-Analysten Jacob Crypto Bury zu der Überzeugung, dass Meme Index sowohl mit seinen Indizes als auch mit seinem eigenen Coin eine Chance von 10x bietet.

So kann man Meme Index im Presale kaufen

Von Meme Index gibt es insgesamt 15 Mrd. $MEMEX-Coins, von denen über 15 % über den Presale erworben werden können. Weitere 20 % sind für die Community-Belohnungen eingeplant, um für einen Aufbau einer aktiven Gemeinschaft zu sorgen. Ebenso wurden 20 % für die Schatzkammer, 25 % für das Staking und 20 % für das Marketing eingeplant.

Gekauft werden können die $MEMEX-Coins derzeit nur über die offizielle Website von Meme Index. Diese akzeptiert dafür die Kryptowährungen USDT, ETH und BNB sowie mit Bankkarten auch Fiatwährungen.

Der Smart Contract von Meme Index wurde von den Web3-Sicherheitsexperten von Coinsult und SolidProof auf Risiken überprüft und als sicher eingestuft. Somit müssen die Anleger bei der Verwahrung der Assets weniger Gefahren befürchten.

Über X und Telegram können Sie sich der Gemeinschaft von Meme Index anschließen und schnell die neuesten Nachrichten erfahren.

Investieren ist spekulativ. Bei der Anlage ist Ihr Kapital in Gefahr. Diese Website ist nicht für die Verwendung in Rechtsordnungen vorgesehen, in denen der beschriebene Handel oder die beschriebenen Investitionen verboten sind, und sollte nur von Personen und auf gesetzlich zulässige Weise verwendet werden. Ihre Investition ist in Ihrem Land oder Wohnsitzstaat möglicherweise nicht für den Anlegerschutz geeignet. Führen Sie daher Ihre eigene Due Diligence durch. Diese Website steht Ihnen kostenlos zur Verfügung, wir erhalten jedoch möglicherweise Provisionen von den Unternehmen, die wir auf dieser Website anbieten. Zudem ist der Autor möglicherweise selbst in die Vermögenswerte investiert, wodurch ein Interessenkonflikt entstehen kann.