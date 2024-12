Die US-Börsen haben am Dienstag in einem dünnen Handel zugelegt. Der Dow Jones gewann am Ende 0,91 Prozent auf 43.297 Punkte. Für den S&P 500 ging es um 1,10 Prozent auf 6.040 Zähler. Der technologielastige Nasdaq 100 kletterte sogar um 1,37 Prozent auf 21.797 Punkte nach oben.Marktbewegende Unternehmensnachrichten waren rar gesät. Aus der Konjunktur lag noch weniger vor. Am Heiligabend schlossen die Tore der New Yorker Börsen bereits um 19.00 Uhr MEZ. Am Mittwoch bleiben sie ganz zu. Am Donnerstag ...

