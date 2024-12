Ethereum News: Top-Analyst glaubt, dass Ethereum bald den Bitcoin outperformen könnte!

Eigentlich war der Bitcoin ($BTC) der eindeutige große Performancebringer in diesem Jahr. Sowohl in der Rallye im März als auch in der letzten seit der US-Wahl am 5. November hat der Bitcoin deutlich bessere Kurszuwächse erzielt als der zweitgrößte Coin Ethereum ($ETH).

Dieser Umstand könnte sich allerdings bald ändern. Darauf deutet zumindest eine Reihe verschiedenster Indikatoren hin. So scheint der ETH/BTC Vergleichschart einen Boden gefunden zu haben. Auch die Bitcoin-Dominanz ist in den letzten Wochen gefallen. Das veranlasst einen Top-Analysten jetzt zu einer gewagten Prognose …

(Der ETH/BTC Vergleichschart scheint einen Boden gefunden zu haben - Quelle: Tradingview.com)

Startet die Ether-Rallye mit der Altcoin Season?

Die Altcoin-Saison ist einer der bedeutendsten Marktzyklen im Kryptomarkt. Das liegt daran, dass in dieser Marktphase verschiedenste kleinere Coins eine starke Outperformance zum sonst überproportional starken Bitcoin verzeichnen. Daher können Anleger in dieser Marktphase mit geringem Kapital hohe Renditen erzielen. Die Altcoin Season beginnt oft mit einer starken Outperformance von Ethereum zum Bitcoin. Und genau das prognostiziert der bekannte Top-Analyst Crypto Rover heute in einem Tweet für seine fast 1 Mio. Follower auf X (ehemals Twitter).

Most people are unaware of the fact that Altcoin season already started. Ethereum will start to outperform Bitcoin very soon. pic.twitter.com/0e0QqbVaiI - Crypto Rover (@rovercrc) December 24, 2024

Die Anzeichen für eine herannahende Altcoin-Saison verdichten sich also auf ganzer Linie. Auch der Amtsantritt von Donald Trump am 20. Januar 2025 wird diese Entwicklung höchstwahrscheinlich noch einmal deutlich beschleunigen. Die Aussichten für nächstes Jahr stehen also sowohl für Anleger als auch für viele Projekte hervorragend. Eines dieser Projekte ist Flockerz ($FLOCK).

Wie hoch ist das Gewinnpotenzial von Flockerz?

Flockerz ist derzeit einer der Coins, auf denen die Hoffnungen vieler Anleger ruhen. Das Projekt befindet sich zwar eigentlich noch im ICO und wird demzufolge noch nicht offiziell an d en Kryptobörsen gehandelt, dennoch haben Anleger die Chance, zu einem günstigen Kurs zu investieren. Das liegt daran, dass der Vorverkauf des Coins bereits eröffnet wurde. Und dieser hat die Presale-Einnahmen auf über 7,71 Mio. US-Dollar ansteigen lassen, was ein extrem bullishes Zeichen ist.

(Flockerz wird nicht ohne Grund der Meme-Coin des Volkes genannt - Quelle: flockerz.com)

Flockerz wird nicht ohne Grund der neue Meme-Coin des Volkes genannt. In dem Projekt steht die Community an erster und oberster Stelle. Und zwar ausnahmslos. Daher werden alle Investoren des Coins regelmäßig zur Abstimmung über die Zukunft des Projekts gebeten. Dafür erhalten Anleger sogar noch eine dicke Belohnung in Form von $FLOCK-Token, die nach jeder Abstimmung über die Vote-to-Earn-Funktion ausgeschüttet werden.

Anleger haben also gute Chancen auf hohe Gewinne in Flockerz. Am höchsten dürfte das Gewinnpotenzial für diejenigen sein, die noch während des Presales zum günstigen Fixpreis einsteigen, da die Chancen gut stehen, dass der Kurs danach nie mehr so tief fällt wie heute.

