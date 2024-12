Angesichts des kürzlich bekannt gegebenen Plans, bis 2027 2,5 Millionen Menschen mit injizierbarer Präexpositionsprophylaxe (PrEP), insbesondere Lenacapavir, zu versorgen, fordert die AIDS Healthcare Foundation (AHF) die Verantwortlichen im Bereich der globalen Gesundheit auf, Kondome als kritischen Bestandteil der Einführung in den Vordergrund zu stellen. Lenacapavir ist zwar ein bahnbrechendes Mittel zur Verringerung der HIV-Übertragung, doch seine Förderung ohne eine starke Betonung von Kondomen ignoriert den alarmierenden weltweiten Anstieg von sexuell übertragbaren Infektionen, die durch PrEP allein nicht verhindert werden können.

"Lenacapavir mag ein Meilenstein in der HIV-Prävention sein, aber es ist kein Allheilmittel. Die Rolle von Kondomen im Kampf gegen sexuell übertragbare Krankheiten zu ignorieren, ist ein Bärendienst und verheerend für die globale öffentliche Gesundheit", sagte AHF-Präsident Michael Weinstein. "Wir erleben bereits rekordverdächtige Geschlechtskrankheitsraten auf der ganzen Welt, mit mehr als 374 Millionen neuen Fällen von solchen Krankheiten pro Jahr, einschließlich Gonorrhoe, Syphilis, angeborener Syphilis und Chlamydien. Kondome sind nach wie vor der wirksamste und erschwinglichste Weg, um diese Infektionen zu verhindern und gleichzeitig vor HIV zu schützen."

Obwohl nach Angaben der Weltgesundheitsorganisation weltweit täglich mehr als 1 Million Geschlechtskrankheiten (STI) erworben werden, ist die Verwendung von Kondomen in vielen Teilen der Welt rückläufig. In den USA sind die Syphilisraten zwischen 2017 und 2021 um 74 gestiegen, und antibiotikaresistente Gonorrhoe-Stämme breiten sich weltweit aus. Werden Kondome nicht in PrEP-Kampagnen integriert, verschärfen sich diese Trends, insbesondere in Regionen mit begrenztem Zugang zu Geschlechtskrankheitstests und -Behandlung. Die AHF fordert einen umfassenden Ansatz für die sexuelle Gesundheit, der Kondome und PrEP als sich ergänzende Instrumente zur weltweiten Senkung der HIV- und STI-Raten betrachtet.

Eine kürzlich in The Lancet veröffentlichte Studie unterstreicht den dringenden Bedarf an umfassenden Strategien zur HIV-Prävention. Trotz eines weltweiten Rückgangs der HIV-Neuinfektionen um 22 zwischen 2010 und 2021 reichen die Fortschritte nicht aus, um die UNAIDS-Ziele zu erreichen, wobei es Unterschiede zwischen den Regionen und einen Anstieg in einigen Gebieten gibt. Dies unterstreicht die entscheidende Rolle, die Kondome als bewährtes, kosteneffizientes Mittel zur Verhinderung der HIV-Übertragung spielen.

Über die AIDS Healthcare Foundation (AHF)

Die AIDS Healthcare Foundation (AHF) ist eine weltweit tätige gemeinnützige Organisation, die mehr als 2 Millionen Menschen in 48 Ländern in Afrika, Nord- und Südamerika, im asiatisch-pazifischen Raum und in Europa mit modernster Medizin versorgt und sich für ihre Interessen einsetzt. Wir sind derzeit der größte gemeinnützige Anbieter von medizinischer HIV/AIDS-Hilfe in der Welt. Um mehr über AHF zu erfahren, besuchen Sie bitte unsere Website: www.aidshealth.org, finden Sie uns auf Facebook: www.facebook.com/aidshealth und folgen Sie uns auf Twitter: @aidshealthcare und Instagram: @aidshealthcare

