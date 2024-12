Harbin, China (ots/PRNewswire) -Die Preisverleihung des 6. internationalen Kurzfilmwettbewerbs "Meine China-Geschichte" fand am 19. Dezember 2024 in Harbin, Heilongjiang statt.An der Zeremonie nahmen fast 300 Personen aus dem In- und Ausland teil, darunter Videokünstler, Experten, Jurymitglieder und Vertreter der Werbeabteilungen auf verschiedenen Provinzen (Gemeinden, Städte) sowie Vertreter verschiedener Unternehmen.In diesem Wettbewerb wurden insgesamt 59.559 Videos aus der ganzen Welt eingereicht, die mehr als 130 Ländern und Regionen auf fünf Kontinenten abdecken. Nach drei Runden strenger Vergleiche und Bewertungen durch mehr als 30 professionelle chinesische und internationale Juroren aus den Bereichen Medien, Film und Fernsehen, Internet und internationale Kommunikation wurden schließlich 112 Beiträge aller Videos ausgezeichnet.Heilongjiang, die nördlichste und östlichste Provinz Chinas, blickt auf eine lange Geschichte und eine reiche Kultur zurück. Harbin ist berühmt für ihre lokale Kultur, Musik, Kunst und Architektur, die chinesische und westliche Stile miteinander verbindet, sowie für ihre Offenheit und Inklusivität, was die Stadt zu einer Inspirationsquelle macht, um der Welt Chinas Geschichten zu erzählen.Unter dem Motto "Himmel aus Eis und Schnee, Stadt des Charmes und der Kraft" hebt der diesjährige Wettbewerb die Besonderheit der Gastgeberstadt Harbin hervor und lockt viele Teilnehmer an, Videos zum Thema zu drehen. Aus der Perspektive internationaler Filmemacher präsentieren diese kurzen Videos ein dynamisches Harbin und ein charmantes Heilongjiang und zeigen der Welt das wahre China.Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2586499/People_participate_6th__My_China_Story__International_Short_Video_Competition.jpgView original content:https://www.prnewswire.com/de/pressemitteilungen/preisverleihung-des-6-internationalen-kurzfilmwettbewerbs-meine-china-geschichte-in-harbin-302339059.htmlPressekontakt:kikiwangq@163.comOriginal-Content von: "My China Story" International Short Video Competition Organizing Committee, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/178070/5937776