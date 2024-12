© Foto: Andrej Sokolow/dpa

Palantir glänzt mit 350 Prozent Kursplus, doch hohe Bewertungen und Insiderverkäufe mahnen zur Vorsicht, schreibt Thomas Steinhauser im neuen Smart Investor.Palantir, der Datenanalysespezialist sorgt derzeit an der Börse für Euphorie. Das Unternehmen stellt mit 350 Prozent Zuwachs seit Jahresbeginn sogar Nvidia in den Schatten, die es "nur" auf ein Plus von 180 Prozent bringt. Das Unternehmen wird vom Markt inzwischen als Technologieführer bei der Anwendung von KI-Lösungen betrachtet. Auch setzt sich die Einsicht durch, dass Palantirs technologischer Vorsprung ob seiner Größe auf absehbare Zeit nicht eingeholt werden kann. Im Smart Investor hatten wir das Geschäftsmodell zuletzt in den …