Die US-Aktienmärkte haben am Heiligabend, der den Beginn der Weihnachtsrally markiert, in einer verkürzten Sitzung mit Gewinnen geschlossen. Mit der kräftigen Gegenbewegung der letzten Tage wurden an der Wall Street die zum Teil deutlichen Kursverluste nach dem hawkishen Zinsentscheid der Fed fast vollständig wettgemacht. Der US-Leitindex S&P 500 notiert wieder über der Marke von 6.000 ...

