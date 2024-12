Krypto News: Letzte Chance bei Flockerz! Erfolgreiches ICO geht dem Ende zu

Der neue Meme Coin Flockerz ($FLOCK) befindet sich auf der Zielgeraden seines Vorverkaufs und hat bereits über 7,8 Millionen Dollar umgesetzt. Der erste Meme Coin, der auf dem Vote to Earn (V2E)-Modell basiert, zählt die letzten Tage seiner erfolgreichen Initial Coin Offerings, wobei nur noch 28 Tage verbleiben, um am Vorverkauf teilzunehmen.

Das Vote 2 Earn Konzept dürfte dafür verantwortlich sein, dass der Ansturm auf den neuen Coin so groß ist. Dieses Konzept verspricht, einen neuen Standard für die Community-Governance zu setzen, der es der Community ermöglicht, direkt über die Zukunft des Projekts mitzubestimmen. $FLOCK-Besitzer können über wichtige Entscheidungen abstimmen und dabei Token verdienen, weshalb das Projekt den Beinamen "Meme Coin des Volkes" hat.

Während die Zeit abläuft, liegt der Preis von Flockerz derzeit noch bei 0,00653 Dollar pro Token. Das könnte der niedrigste Preis sein, denn sobald der Coin im Januar an den Kryptobörsen gelistet wird, könnte der Preis möglicherweise ähnlich stark steigen wie bei anderen erfolgreichen ICOs, die schon früh die Aufmerksamkeit von Investoren erregt haben. Die beste Zeit, um einzusteigen, könnte also genau jetzt sein.

Was hat es mit dem Vote 2 Earn Konzept auf sich?

Das Vote to Earn (V2E) Modell von Flockerz gibt den Token-Inhabern ein kollektives Mitspracherecht bei der Ausrichtung des Projekts. Ob es um die Entscheidung über Protokolländerungen, die Verwaltung der verbleibenden Token, die Ausgabe von Token oder die Planung der nächsten großen Schritte des Projekts geht, jeder "Flocker" ($FLOCK-Inhaber) hat die Macht, die Zukunft des Projekts zu gestalten.

Dank Flocktopia, der dezentralen autonomen Organisation (DAO) von Flockerz, erhält jeder Flocker eine Stimme, um das Projekt voranzubringen. Im Folgenden X-Post von Flockerz wird das treffend zusammengefasst:

There are 3 things the flock loves



1. Community

2. Voting

3. EARNING pic.twitter.com/76GRTfvrep - Flockerz (@FlockerzToken) December 18, 2024

Mit einem solchen dezentralen Governance-Ansatz verkörpert Flockerz das, wofür Krypto steht. Außerdem ist man so auch geschützter vor Scams, die am Kryptomarkt immer noch häufig auftreten, da hier nicht nur eine Einzelperson entscheiden kann, wo es langgeht.

Während Meme Coins im Jahr 2024 die Top Performer am Kryptomarkt waren, gab es hier auch die meisten Scams, da Rug Pulls an der Tagesordnung stehen. Eine Sorge, die man bei Flockerz nicht haben muss.

Das Schöne an dem von Flockerz entwickelten V2E-Modell ist, dass jedes Projekt, das dieses System integriert, diese Risiken deutlich reduziert. Mit V2E werden die Token-Inhaber zu den wahren Entscheidungsträgern, was es praktisch unmöglich macht, dass eine einzelne Person das Projekt zum persönlichen Vorteil aufgibt.

Jetzt in Flockerz zu investieren ist ähnlich, wie am Pizza Day Bitcoin zu kaufen

Flockerz bringt mit seinem Vote-to-Earn (V2E)-Modell frischen Wind in die Branche, und da es der erste Meme-Coin ist, der dieses Konzept einführt, ist es eine große Chance für frühe Investoren. Da sich Flockerz aktuell noch in der Vorverkaufsphase befindet, handelt es sich um den frühestmöglichen Zeitpunkt, um in den neuen Coin zu investieren. Ähnlich als hätte man Bitcoin gekauft, noch bevor die Kryptowährung am Pizza Day zur ersten Zahlung genutzt wurde.

HISTORY: The Bitcoin pizzas are now worth $1 billion pic.twitter.com/TXWJbLZVXB - The Bitcoin Historian (@pete_rizzo_) December 5, 2024

Bei Kryptowährungen kann es sich als extrem gewinnbringend erweisen, der Erste zu sein. Wer jetzt auf Flockerz setzt, investiert nicht nur in einen Meme-Coin, sondern in einen Pionier, der den Standard dafür setzen könnte, wie Meme-Coins in Zukunft verwaltet werden.

Es erinnert auch an die Anfänge von Ethereum, wo Smart Contracts eingeführt wurden, oder an Dogecoin, den ersten Meme-Coin, der große Popularität erlangte. Alle diese "Ersten" Projekte in ihrem Bereich sind heute sehr wertvoll geworden und Flockerz dürfte durch den Vote 2 Earn Ansatz ähnliches Potenzial haben.

Noch 28 Tage: So nimmt man am Vorverkauf teil

Es bleiben nur noch 28 Tage, um sich $FLOCK zu den Vorverkaufspreisen zu sichern. Andere Token, die eine ähnliche Vorverkaufsdynamik erlebt haben, wie Pepe Unchained ($PEPU) und Crypto All-Stars ($STARS), verzeichneten nach dem Handelsstart an den Börsen enorme Preissteigerungen.

Flockerz hat das Potenzial für eine ähnliche - wenn nicht sogar bessere - Performance. Wie der beliebte Krypto-Influencer ClayBro sagt: "Es gibt keinen besseren Zeitpunkt, um in Meme Coins zu investieren als jetzt." Es wird erwartet, dass die Vorverkaufssumme von Flockerz in den kommenden Tagen noch deutlich höher steigen wird.

Um am Vorverkauf teilzunehmen können Anleger die Flockerz-Website besuchen, ihre Wallet verbinden (zum Beispiel Best Wallet) und $FLOCK mit $ETH, $BNB oder $USDT kaufen. Flockerz legt großen Wert auf Transparenz und Sicherheit, weshalb sein Smart Contract bereits von Coinsult geprüft wurde. Dabei wurden keine Fehler oder Sicherheitslücken festgestellt. Wer die Entwicklungen rund um den neuen Coin nicht verpassen möchte, kann der Community auf X und Telegram beitreten.

Jetzt rechtzeitig einsteigen und $FLOCK im Presale kaufen.

Hinweis: Investieren ist spekulativ. Bei der Anlage ist Ihr Kapital in Gefahr. Diese Website ist nicht für die Verwendung in Rechtsordnungen vorgesehen, in denen der beschriebene Handel oder die beschriebenen Investitionen verboten sind, und sollte nur von Personen und auf gesetzlich zulässige Weise verwendet werden. Ihre Investition ist in Ihrem Land oder Wohnsitzstaat möglicherweise nicht für den Anlegerschutz geeignet. Führen Sie daher Ihre eigene Due Diligence durch. Diese Website steht Ihnen kostenlos zur Verfügung, wir erhalten jedoch möglicherweise Provisionen von den Unternehmen, die wir auf dieser Website anbieten.