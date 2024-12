Krypto News: Der erste Meme Coin Index auf dem Markt - MEMEX geht durch die Decke

Der Vorverkauf des neuen Meme Index ($MEMEX)-Token kommt über Weihnachten richitg in Fahrt und steigt auf über 400.000 Dollar. Der erste Meme Coin Index für Kryptowährungen setzt sich aus vier Einheiten von unterschiedlichen Meme Coins mit unterschiedlichem Risiko zusammen, um eine Konzentration auf einen einzelnen volatilen Vermögenswert zu vermeiden.

Zusätzliche Flexibilität wird geschaffen, da die Coins innerhalb jedes Index auf der Grundlage des Konsenses der Meme Index Community angepasst werden können. Das ermöglicht die Aufnahme neuer Meme Coins oder höhere Gewichtung einzelner Coins.

Alle diese Indizes und die Möglichkeit, sie zu ändern, werden durch den Governance-Token von Meme Index, $MEMEX, ermöglicht, der derzeit nur durch den Token-Vorverkauf erhältlich ist. Der aktuelle Preis des Tokens beträgt 0,0146285 Dollar, wird aber in den nächsten 48 Stunden auf 0,014687 Dollar steigen, um die nächste Vorverkaufsstufe einzuleiten.

Meme Index diversifiziert Meme Coin Portfolios

Marktbeobachter sind sich dessen bewusst, dass Meme-Coins zu den Top Performern im Jahr 2024 gehören. Dieser Bereich des Kryptomarktes hat seine kollektive Stärke bewiesen und in diesem Jahr einen Wert von über 137 Milliarden US-Dollar erreicht.

Zu den Ausreißern, die allein in diesem Jahr Milliardenwerte erreicht haben, gehören Pepe ($PEPE), DogWifHat ($WIF) und MogCoin ($MOG), die seit Jahresbeginn (YTD) um 1.230 %, 1.226 % bzw. 4.918 % explodiert sind.

Einige neuere Token, wie Peanut the Squirrel ($PNUT), haben einen Anstieg von 1.170.099% erlebt - und das seit November. Das entspricht der Umwandlung von 1.000 Dollar in 11,7 Millionen Dollar.

(Peanut the Squirrel Chart - Quelle: Coinmarketcap)

Diese Token haben sich zweifellos besser entwickelt als Bitcoin ($BTC), trotz der Bitcoin-Rallye auf über 100.000 Dollar. Bei der Fülle an Meme Coins, die das Leben vieler Anleger aufgrund extrem hoher Renditen verändert haben, kann es jedoch schwierig sein, zu bestimmen, welche Coins Potenzial haben.

Meme Index streut das Risiko, indem es Anlegern ermöglicht, mit einem Investment gleich auf mehrere Meme Coins zu setzen. Während das Investieren in Meme Coins so volatil ist, wie es im Kryptobereich nur sein kann, könnte das Hinzufügen einer Reihe von Token helfen, das Risiko auszugleichen, wenn einige der vielversprechenden Coins sich nicht wie erwartet entwickeln.

Meme Index bietet vier Indizes mit unterschiedlichen Risikostufen

Meme Index bietet vier Indizes an: den Titan Index, den Moonshot Index, den Midcap Index und den Meme Frenzy Index. Jeder Index ist mit unterschiedlichen Risiken behaftet, da er sich aus Token mit unterschiedlichen Faktoren zusammensetzt.

Der Titan Index zum Beispiel ist vielleicht der Blue-Chip-Index für Meme Coins. Er besteht aus den 10 größten Token des Sektors mit einer Marktkapitalisierung von über 1 Milliarde US-Dollar (z. B. $DOGE, $SHIB und $PEPE). Diese großen Coins bieten solides Aufwärtspotenzial bei geringerer Volatilität als bei anderen, kleineren Meme Coins.

(Meme Index Vorschau - Quelle: Meme Index Website)

Andererseits erhöht der Moonshot-Index das Risiko, da er aus Coins besteht, die an großen Börsen notiert sind (oder demnächst notiert werden), aber noch keine Marktkapitalisierung von 1 Milliarde US-Dollar erreicht haben. Diese Token sind auf dem Vormarsch und haben eine große Fangemeinde, die die Top 10 der Meme-Coins herausfordern könnte.

Als Nächstes bietet der Midcap-Index noch mehr Risiko und natürlich auch mehr Gewinnpotenzial für Anleger. Die Meme-Coins in diesem Index sind volatiler und haben eine Marktkapitalisierung zwischen 50 Millionen und 250 Millionen Dollar. Token in diesem Korb können schnell zum Moonshot- oder sogar Titan-Status aufsteigen - oder einen abrupten Absturz erleben.

Der Meme Frenzy Index schließlich ist für die wirklich risikofreudigen Anleger der Ort, an dem die Action stattfindet. Es handelt sich um einen Korb von Kryptowährungen, die entweder in die Höhe schießen oder abstürzen können - sicherlich nichts für schwache Nerven.

Mit diesen vier Indizes ermöglicht es der Meme Index den Anlegern, ihr Risikoniveau zu wählen und die richtige Mischung für ihr Portfolio zu finden. Um loszulegen, müssen sich Anleger allerdings erst $MEMEX-Token sichern.

Wie man $MEMEX kauft

Um $MEMEX-Token zu kaufen, können Anleger die Meme Index Website besuchen und ihre Wallet verbinden. $MEMEX-Token können mit $USDT, $ETH, $BNB oder sogar einer Bankkarte gekauft werden.

Meme Index verfügt über einen Gesamtvorrat von 15 Milliarden Token, von denen 15% (2,25 Milliarden $MEMEX) für den Verkauf während des Presales vorgesehen sind. Neben dem Zugang zu den Indizes dienen die $MEMEX-Token auch als Governance-Token, die den Nutzern ein Stimmrecht gewähren, um die Struktur der aktuellen Indizes zu beeinflussen.

Neu gekaufte Token können sofort auf dem Meme Index Staking-Protokoll gestakt werden, wobei die Staking-Rendite derzeit bei 4.350 % liegt. Dieser Wert variiert mit der Anzahl der Token im Staking Pool. Der Meme Index wurde von Coinsult und SolidProof geprüft, die bestätigten, dass es keine Fehler oder Sicherheitslücken im Code gibt. Wer auf dem Laufenden bleiben möchte, kann der Community auf Telegram und X beitreten.

Jetzt rechtzeitig einsteigen und $MEMEX im Presale kaufen.

Hinweis: Investieren ist spekulativ. Bei der Anlage ist Ihr Kapital in Gefahr. Diese Website ist nicht für die Verwendung in Rechtsordnungen vorgesehen, in denen der beschriebene Handel oder die beschriebenen Investitionen verboten sind, und sollte nur von Personen und auf gesetzlich zulässige Weise verwendet werden. Ihre Investition ist in Ihrem Land oder Wohnsitzstaat möglicherweise nicht für den Anlegerschutz geeignet. Führen Sie daher Ihre eigene Due Diligence durch. Diese Website steht Ihnen kostenlos zur Verfügung, wir erhalten jedoch möglicherweise Provisionen von den Unternehmen, die wir auf dieser Website anbieten.