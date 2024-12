Fartcoin steigt um 30 % in Top 100: Jetzt FARTCOIN oder WEPE kaufen?

Mit einem Kursplus von rund 30 Prozent in den letzten 24 Stunden erreicht Fartcoin die Top 100 des digitalen Währungsmarkts. Die Bewertung liegt hier über 1 Milliarden US-Dollar. Nun bleibt die Dynamik bullisch, heute ist FARTCOIN der beste Performer unter den 100 wertvollsten Kryptowährungen.

Fartcoin (FARTCOIN) ist ein auf Solana basierender Meme-Coin, der Ende Oktober 2024 gestartet wurde. Dieser ist bekannt für seine humorvolle Idee, wo Transaktionen mit digitalen Furzgeräuschen begleitet werden. Trotz des fehlenden Nutzens hat Fartcoin eine hohe Marktkapitalisierung von mittlerweile mehr als eine Milliarde US-Dollar erreicht.

Derweil explodiert Wall Street Pepe schon fast auf 40 Millionen US-Dollar. WEPE setzt auf die Verbindung von Memes und Trading.

Doch ist FARTCOIN oder WEPE die bessere Wahl?

Vor rund fünf Tagen erreichte der FARTCOIN sein Allzeithoch. Doch mit dem starken Kursplus gibt es heute erneut relative Stärke.

Fartcoin is what dogecoin was meant to be - something completely ridiculous with a financial value attached to it that humanity in general can reference to gauge our risk appetite at any given time.



What makes it novel - it was the first ever memecoin to be conceived by AI.