Krypto News: Fartcoin steigt um 11 Prozent und überholt Mog Coin!

Fartcoin gehört derzeit wohl zu den am schnellsten wachsenden Meme-Coins auf der Solana-Blockchain. Obwohl das Projekt erst am 18. Oktober dieses Jahres gelauncht wurde, ist sein Aufstieg nahezu phänomenal. Der Starkturs lag nämlich bei 0,00004883 US-Dollar. Mittlerweile notiert der Meme-Coin aber bei 1,19185 US-Dollar, was einem Kursanstieg von über 4,6 Mio. Prozent entspricht, was dazu geführt hat, dass Fartcoin zum mittlerweile 9. größten Meme-Coin wurde und dabei Mog Coin überholte. Und der Aufstieg des Coins geht offenbar noch weiter, denn allein in den letzten 24 Stunden ist der Kurs von Fartcoin um über 11 Prozent gestiegen.

(Der Kurs von Fartcoin ist in den letzten 24 Stunden um über 11 Prozent gestiegen - Quelle: coinmarketcap.com)

Wie weit kann Fartcoin noch steigen?

Derzeit scheinen außergewöhnliche Meme Coin Projekte mit großer und engagierter Community wieder Hochkonjunktur zu haben. Das beweist nicht nur der Aufstieg von Fartcoin, sondern auch der vieler anderer Meme-Coins. Da stellt sich natürlich für viele Anleger, insbesondere wenn man die unglaubliche Performance von Fartcoin in den letzten Wochen bedenkt, die Frage, wie weit Fartcoin noch steigen kann. Und obwohl das bei neuen Coins anhand der fehlenden Charthistorie oft schwer vorherzusagen ist, zeigen sich bei Fartcoin bereits besondere Muster.

(Trotz seiner kurzen Historie hat Fartcoin bereits den ersten Aufwärtstrend gebildet - Quelle: Tradingview.com)

Trotz des kurzen Bestehens von Fartcoin hat es der Kurs des Meme-Coins bereits geschafft, seinen ersten Aufwärtstrend zu bilden. Praktisch sofort nach dem Launch startete Fartcoin mit diesem, was man in dieser Form sehr selten bei neuen Meme-Coins sieht. Natürlich ist dieser nicht ganz so aussagekräftig wie ein Aufwärtstrend in einem bereits seit längerer Zeit etablierten Coin. Dennoch ist das ein Indiz dafür, dass Fartcoin noch deutlich weiter steigen könnte.

Zudem verfügt der Coin über eine stark wachsende Community, was ebenfalls ein wichtiger Wachstumstreiber für einen Meme-Coin ist. Daher ist eine Verdoppelung oder sogar Verdreifachung bei Fartcoin in den nächsten Wochen und Monaten denkbar und möglich. Mehr könnte jedoch aufgrund der bereits hohen Marktkapitalisierung von über 1,18 Mrd. US-Dollar schwierig werden. Anleger, die nach Coins suchen, die Chancen von x10 und mehr bieten, sollten also vielleicht nach Alternativen suchen. Eine davon ist Flockerz ($FLOCK), bei dem die Community ebenfalls an oberster Stelle steht.

Was Flockerz wirklich kann

An Fartcoin sieht man, dass ein Meme-Coin mit einer großen und starken Community praktisch alle Grenzen sprengen kann, was die Kursentwicklung betrifft. Daher ist es für neue Coins extrem wichtig, schnell eine wachsende Anhängerschaft zu finden und die Bindung mit dieser zu stärken. Und genau darauf setzt Flockerz in besonderem Maße.

Denn die derzeit rasant wachsende $FLOCK-Community wird nach dem Launch des Projekts bei allen wichtigen Entscheidungen des Projekts wie Token-Burns oder ähnlichem eingebunden. Und nicht nur das. Anleger, die sich an solchen Votings beteiligen, erhalten über die moderne Vote to Earn Funktion $FLOCK-Token für ihr Engagement. So bindet Flockerz eine starke und engagierte Community an sich, was den Kurs des Coins langfristig stark nach oben treiben könnte.

(Bei Flockerz erhält die Community über das Vote to Earn System $FLOCK-Token für jede Abstimmung - Quelle: Flockerz.com)

Die zahlreichen Vorteile von Flockerz und die mittlerweile auf 15.000 Follower auf X (ehemals Twitter) und Telegram angewachsene Community sorgen dafür, dass das Projekt rasant wächst. Deshalb hat sich Flockerz in den letzten Wochen von einem Analysten-Geheimtipp zu einem immer bekannter werdenden Coin auf dem Kryptomarkt entwickelt. Das hat dafür gesorgt, dass die Nachfrage nach den Token derzeit durch die Decke geht.

Infolgedessen ist die Vorverkaufssumme innerhalb weniger Wochen auf 7,83 Mio. US-Dollar angestiegen. Diese hohe Nachfrage könnte aber nach dem Ende des ICOs in wenigen Tagen noch deutlich höher werden. Anleger, die die letzten Tage des Vorverkaufs für einen Einstieg nutzen, könnten also hohe Gewinne erzielen.

