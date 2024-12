Während Europa im Jahr 2024 eine Investitionsflaute erlebte, profitierte eine Branche deutlich - und das ist die der KI-Startups. Eine aktuelle Analyse zeigt, dass sie der Konkurrenz aus den USA in nichts nachstehen. 13,7 Milliarden US-Dollar - so viel Risikokapital wurde in diesem Jahr in europäische KI-Startups investiert. Davon entfiel eine Milliarde allein auf das britische Unicorn Wayve, zu dessen Unterstützern Unternehmen wie Softbank, Microsoft ...

Den vollständigen Artikel lesen ...