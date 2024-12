Singapur (ots/PRNewswire) -SP Manufacturing (SPM), ein führendes Unternehmen im Bereich Electronic Manufacturing Services (EMS), stärkt seine globale Präsenz mit zwei wichtigen Schritten: Eröffnung einer neuen Produktionsstätte in Senai, Malaysia, und erfolgreiche Übernahme der Ideal Jacobs Corporation.Expansion in Malaysia: Verbesserung der Abläufe und Unterstützung des WachstumsDas hochmoderne Werk in Senai, das im Oktober eröffnet wurde, wird die operative Widerstandsfähigkeit des Unternehmens stärken, um der wachsenden Kundennachfrage nach medizinischen Geräten, Industriemaschinen und Automobilelektronik gerecht zu werden.Ausgestattet mit fortschrittlicher Automatisierung und strengen Qualitätskontrollen ermöglicht das Werk SPM, auftragskritische Produkte mit Präzision und Zuverlässigkeit zu liefern und gleichzeitig die Vision Malaysias zu unterstützen, ein führendes Unternehmen in hochwertigen Hightech-Industrien zu werden."Diese Anlage spiegelt unser Engagement wider, unsere globalen Kunden zu bedienen und gleichzeitig an einem wichtigen Standort des globalen Lieferkettennetzwerks teilzunehmen", sagte Jackson Tan, Global Business Development Director von SP Manufacturing. Das Werk ist in der Lage, Kabelbäume zu montieren, Leiterplatten zu bestücken und Box-Build-Lösungen anzubieten.Das Werk in Senai verfügt über umfassende Produktionskapazitäten, unter anderem:- Funktionsprüfung- In-Circuit-Tests und automatische optische Inspektion (AOI)- Modernste Reinigungsverfahren- Strenge Kontrollprotokolle- Schnelles Prototyping und fachgerechte MontageverfahrenÜbernahme von Ideal Jacobs: Erweiterung der FähigkeitenParallel dazu erwarb SPM die Ideal Jacobs Corporation, die für ihre Lösungen für Mensch-Maschine-Schnittstellen, gedruckte Elektronik und Stanzteile bekannt ist. Durch diesen Schritt wird SPM seine technischen Fähigkeiten erweitern und Zugang zu einem diversifizierten Kundenportfolio erhalten, zu dem führende Namen aus den Bereichen Medizin, Industrie, Halbleiter und Telekommunikation gehören.Umfassende Designunterstützung in den USA.SPM bietet seinen Kunden in den USA weiterhin umfassende Konstruktions- und Designdienstleistungen unter Verwendung von Industriestandardsoftware für das PCB- und Elektrodesign. Diese Dienstleistungen helfen den Kunden bei der Einführung neuer Produkte (NPI), der frühzeitigen Einbindung von Lieferanten (ESI) und DFx-Prozessen, optimieren die Kosten und verkürzen die Markteinführungszeit.SP Manufacturing wurde im Jahr 2000 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Singapur. Das Unternehmen hat sich einen Namen in der Belieferung von Branchen gemacht, die auf eine reibungslose Auftragsabwicklung angewiesen sind, wie die Medizin-, Automobil- und Luftfahrtindustrie. Das Unternehmen ist auf Kabelbäume, Leiterplattenbestückung und Box-Build-Produkte spezialisiert.Für weitere Informationen über die neuesten Entwicklungen von SP Manufacturing besuchen Sie www.sp-manufacturing.com oder folgen Sie uns auf LinkedIn (https://www.linkedin.com/company/sp-manufacturing-pte-ltd-/?originalSubdomain=sg).Informationen zu SP ManufacturingSP Manufacturing (SPM), gegründet im Jahr 2000 und mit Hauptsitz in Singapur, hat sich als führendes Unternehmen im EMS-Sektor etabliert. SPM beliefert wichtige Branchen wie die Industrie, Medizin, Automobilindustrie und Luft- und Raumfahrt und zeichnet sich durch umfassende Fertigungslösungen aus, die von der Konstruktion bis zur vollständigen Produktion reichen. Das Unternehmen ist auf hochwertige Kabelbäume, Leiterplattenbaugruppen und Box-Build-Produkte spezialisiert.Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2587120/Photo_4_SPM_Malaysia_Factory.jpgView original content:https://www.prnewswire.com/de/pressemitteilungen/sp-manufacturing-expandiert-mit-neuem-werk-in-malaysia-und-erwirbt-ideal-jacobs-302338941.htmlPressekontakt:Jackson Tan,Global Business Development Director,SP Manufacturing Pte Ltd,+65 6340 2581,jackson.tan@sp-manufacturing.comOriginal-Content von: SP Manufacturing Pte Ltd, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/167841/5937960