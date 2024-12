XRP News: 3 Gründe, warum 10 $ für XRP schwierig werden

Bitcoin läuft seitwärts, XRP fällt um 1,5 Prozent. Auf Wochensicht gibt die Ripple-Kryptowährung rund 5 Prozent nach und befindet sich damit in guter Gesellschaft. Denn auch Bitcoin und Ethereum konsolidieren im vergleichbaren Umfang. Die Marktbreite erfährt eine beruhigende Marktbewegung, nachdem es zuletzt mitunter parabolische Kursrallyes gab. Nun wird XRP bei rund 2,25 US-Dollar gehandelt. Die Jahresrendite beläuft sich auf mehr als 250 Prozent.

Nun könnte XRP mittelfristig noch mehr Potenzial haben - denn mitunter rufen Analysten schon Kursziele von rund 10 US-Dollar aus. Doch es gibt auch valide Argumente, warum das mittelfristig schwierig werden könnte.

1. Verwässerung durch Ripple Labs

Die regelmäßigen Token-Freigaben von Ripple Labs tragen erheblich zur Verwässerung des XRP-Wertes bei. Ripple Labs hält einen erheblichen Anteil der gesamten XRP-Menge in Escrow, aus dem monatlich eine festgelegte Anzahl an Tokens freigegeben wird.

m Zusammenhang mit Ripple bezeichnet Escrow einen Treuhandmechanismus, bei dem XRP in einem Smart Contract hinterlegt wird. Diese Funktion sorgt für planbare Token-Freigaben, wodurch das Angebot kontrolliert und Marktstabilität gefördert werden soll. Ripple nutzt Escrow, um monatlich XRP für den Markt oder eigene Zwecke freizugeben.

Diese Praxis dient dazu, Liquidität zu schaffen und die Nachfrage zu steuern. Allerdings führt dies auch zu einer Erhöhung der zirkulierenden Tokenmenge. Während die Marktkapitalisierung durch die Erhöhung der Tokenanzahl steigen kann, bleibt der Kurs oft stabil oder sinkt sogar, da die zusätzliche Menge an XRP den Wert pro Token verdünnt.

Die Erwartung eines weiteren Angebots an XRP kann den Marktpreis unter Druck setzen und es für Investoren unattraktiver machen, in XRP zu investieren. So liegt die Marktkapitalisierung aktuell bei 128 Milliarden US.-Dollar, während XRP vollständig verwässert schon mit über 224 Milliarden US-Dollar bewertet wird.

2. Historischer XRP Kurs: Pump and Dump?

Der historische Kursverlauf von XRP zeigt Muster, die an Pump-and-Dump-Szenarien erinnern. Seit seiner Einführung hat XRP wiederholt parabolische Anstiege erlebt, gefolgt von massiven Preisrückgängen. Ein Beispiel ist der Anstieg im Januar 2018, als XRP seinen Allzeithochstand von 3,84 US-Dollar erreichte, nur um danach dramatisch abzustürzen. Solche Pump-and-Dump-Phasen deuten auf eine Mangel an nachhaltiger Wertsteigerung hin.

Zum Jahresende 2024 könnte die aktuelle Rallye ähnlich wie in der Vergangenheit verpuffen, da die Anleger nach schnellen Gewinnen das Schiff verlassen und die Nachfrage wieder sinkt. Diese historische Volatilität und die Tendenz zu schnellen Preisveränderungen ohne solide Grundlage machen es unwahrscheinlich, dass XRP dauerhaft die 10-US-Dollar-Marke erreicht - zumindest sind sie eine Tatsache, die Anleger berücksichtigen sollten.

The 10-year $XRP chart is one of the weirdest charts in crypto.



The most ridiculous mega pumps, followed mega dumps, then years of nothingness.



I hope for the sake of the industry this rally ends up looking more like 2021 than 2018! pic.twitter.com/TQxzqPrTbL - Miles Deutscher (@milesdeutscher) December 3, 2024

3. Es gibt bessere Alternativen

Die Theorie der Opportunitätskosten besagt, dass das Investieren in XRP nur dann sinnvoll ist, wenn es bessere Renditen bietet als andere verfügbare Investitionsmöglichkeiten. Aktuell gibt es mehrere Altcoins, die möglicherweise als attraktiver gelten könnten. Man denke nur an Ethereum mit einem antizyklischen Ansatz oder Chainlink mit einem klaren Fokus auf Nutzen.

XRP bleibt ein kontroverses Asset - dies bringt einerseits Handelsvolumen zu XRP, führt andererseits auch immer wieder zu skeptischen XRP Prognosen, die die marktbreite FOMO vermissen lassen.

Ripple Alternative: Meme Index setzt auf Innovation - jetzt MEMEX Token kaufen?

Während XRP zuletzt stark lief und 2024 zweifelsohne als Investment überzeugte, setzen Anleger auch gerne auf Meme-Coins. Ein Superzyklus könnte 2025 möglich sein - das folgende Projekt setzt auf diese Idee.

Denn das Krypto-Projekt Meme Index könnte 2025 besonders spannend sein, da Meme-Coins immer mehr Aufmerksamkeit als dynamisches Marktsegment gewinnen. Mit dem Konzept der Diversifikation bietet der Index eine innovative Möglichkeit, in diesen volatilen Markt einzusteigen, ohne auf einzelne Tokens setzen zu müssen. Stattdessen ermöglicht er Zugang zu einer strategisch ausgewählten Mischung aus etablierten Projekten und neuen Coins. Durch die kontinuierliche Aktualisierung der Indizes bleiben Anleger flexibel und profitieren von Markttrends.

Zum Presale von Meme Index

Der Meme Index, betrieben durch den MEMEX-Token, setzt auf eine neue Idee. Denn dieser bietet Anlegern erstmals die Möglichkeit, mit nur einem Token diversifiziert in verschiedene Meme-Coins zu investieren. Das Konzept revolutioniert nach eigener Aussage den Zugang zum 120-Milliarden-Dollar-Markt. Statt auf einzelne Tokens setzen zu müssen, profitieren Investoren von einer Plattform, die über dynamische Indizes stets an die neuesten Trends angepasst wird - quasi eine Art ETF für Meme-Coins.

Die Plattform bietet also vier individuelle Indizes, die unterschiedliche Anlegerprofile ansprechen. Der Titan Index richtet sich an konservative Investoren und enthält etablierte Coins wie DOGE und SHIB. Für risikofreudigere Strategien bietet der Frenzy Index eine Auswahl neuer, hochspekulativer Tokens mit großem Gewinnpotenzial. Der MidCap Index fokussiert sich auf mittelgroße Projekte mit hoher Volatilität und starken Aufwärtschancen. Der Moonshot Index schließlich zielt auf neue Coins, die kurz vor dem Durchbruch stehen könnten.

Ferner setzt Meme Index auf eine faire und dezentrale Governance. Inhaber von MEMEX-Token haben die Möglichkeit, Vorschläge einzureichen und über Änderungen in der Zusammensetzung der Indizes abzustimmen.

Bereits 500.000 US-Dollar flossen in wenigen Tagen in den neuen Meme-Coin. In 24 Stunden wird der Preis bereits das nächste Mal angehoben. Wer also erste Buchgewinne aufbauen möchte, kann einfach die Website besuchen, das Wallet verbinden und dann ETH, USDT oder BNB gegen MEMEX tauschen.

Zum Presale von Meme Index

Hinweis: Investieren ist spekulativ. Bei der Anlage ist Ihr Kapital in Gefahr. Diese Website ist nicht für die Verwendung in Rechtsordnungen vorgesehen, in denen der beschriebene Handel oder die beschriebenen Investitionen verboten sind, und sollte nur von Personen und auf gesetzlich zulässige Weise verwendet werden. Ihre Investition ist in Ihrem Land oder Wohnsitzstaat möglicherweise nicht für den Anlegerschutz geeignet. Führen Sie daher Ihre eigene Due Diligence durch. Diese Website steht Ihnen kostenlos zur Verfügung, wir erhalten jedoch möglicherweise Provisionen von den Unternehmen, die wir auf dieser Website anbieten.