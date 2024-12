© Foto: Foto by Lilium

Die Insolvenz des Flugtaxi-Pioniers Lilium schien das endgültige Aus für den Traum vom elektrischen Fliegen zu bedeuten. Doch jetzt sorgt ein überraschender Deal für mächtig Aufwind - sowohl für das Unternehmen als auch für den Aktienkurs, der förmlich am Heiligabend - zumindest Nasdaq-OTC - durch die Decke ging. Aber wie nachhaltig ist das Ganze? Sollten Anleger jetzt aufspringen, oder lauert hinter dem Hype die nächste Bruchlandung für Lilium? Wir schauen auf die Hintergründe, die aktuellen Zahlen und werfen einen Blick auf die Charts.

Rettung in letzter Sekunde - der Neuanfang

Manchmal schreibt das Leben doch noch unerwartete Wendungen - so auch bei Lilium. Das Startup, das mit seinen elektrischen Senkrechtstartern (eVTOL) den Flugtaxi-Markt revolutionieren wollte, war eigentlich schon am Ende. Seit 2015 tüftelte das bayerische Unternehmen an seinen Jets, sammelte dabei 1,5 Milliarden Euro an Kapital ein und plante den ersten bemannten Flug für 2025. Alles schien auf Kurs - bis im Herbst 2024 das Geld ausging. Am Ende blieben nur noch eine Handvoll Mitarbeiter, leere Kassen und in Folge dessen eine Insolvenzmeldung.

Und jetzt? Pünktlich zum Weihnachtsfest, am 24. Dezember 2024, kam die Wende: Ein Investorenkonsortium namens Mobile Uplift Corporation kaufte kurzerhand das Betriebsvermögen der Lilium-Tochtergesellschaften. Das Konsortium, bestehend aus Investoren aus Europa und Nordamerika, will dem Flugtaxi-Pionier neues Leben einhauchen. Und nicht nur das: Rund 750 der bereits gekündigte Mitarbeiter sollen zurückgeholt werden, um die Produktion wieder hochzufahren.

Was das bedeutet? Ab Januar will Lilium wieder durchstarten. Es klingt fast zu schön, um wahr zu sein. Frisches Kapital, ein Plan für den Neustart - doch die Frage bleibt: Wie solide ist dieses Rettungspaket wirklich?



Explodierender Aktienkurs - ein Comeback oder heiße Luft?

Die Nachricht von der Rettung schlug an der Börse ein wie eine Bombe. Am Heiligen Abend ist bei uns aber kein Handel an der Börse. Doch, Lilium, bis vor Kurzem noch ein Pennystock, katapultierte sich mit einem Kursanstieg von über 260 % auf 0,138 USD an der Nasdaq OTC nach oben. Klar, da schlägt das Anlegerherz höher. Wer jetzt schon rechtzeitig einsteigen konnte, hat bislang richtig abgesahnt. Doch Vorsicht: Nicht alles, was glänzt, ist auch Gold.

Die Euphorie ist nachvollziehbar - schließlich spricht die Rettung von Lilium eine klare Sprache. Doch wenn man hinter die Kulissen schaut, wird klar, dass die Herausforderungen noch längst nicht vom Tisch sind. Der erste bemannte Flug steht 2025 an, die Produktion muss hochgefahren werden, und die Zertifizierung ist ein teures und aufwendiges Verfahren. Allein im ersten Halbjahr 2024 hat das Unternehmen fast 200 Millionen Euro verbrannt. Kein Wunder, dass es irgendwann pleiteging.

Die Aktie? Die hat jetzt kurzfristig eine spannende Dynamik und auch einiges an charttechnischem Potential. Nach oben hin ist der Bereich von 0,10 0,15 Euro ein echter Knackpunkt. Schafft es der Kurs, sich darüber zu halten, könnte ein Sprung in Richtung 0,25 Euro drin sein - dem Niveau vor der Insolvenz. Eventuell - bei einer neuerlichen Euphoriewelle - sind sogar Kurse bis 0,50 Euro möglich. Keiner weiß was passiert, wenn das Momentum das Momentum trägt: Dann kann es auch in den Bereich über 1 Euro gehen. Aber Achtung: Sobald Zweifel am Restrukturierungsplan aufkommen, könnte die Euphorie schnell verpuffen, und der Kurs würde wohl wieder abrutschen. Wer einsteigt, muss also starke Nerven und einen guten Stoppkurs mitbringen.

Langfristige Chancen oder riskante Wette?

Im Klartext: Lilium hat schon immer polarisiert. Die Idee eines fliegenden Taxis klingt wie Science-Fiction, und der Markt ist heiß umkämpft. Doch eines muss man den Bayern lassen: Ihre Technologie hat Potenzial. Mit über 700 Vorbestellungen aus aller Welt - von den USA bis Saudi-Arabien - gibt es offenbar Kunden, die bereit sind, an die Vision zu glauben.

Aber: Der Weg zurück auf Erfolgskurs ist kein Zuckerschlecken. Die Milliardeninvestitionen, die bereits geflossen sind, sprechen eine klare Sprache. Um wirklich wieder auf die Beine zu kommen, braucht Lilium noch mehr Kapital - und das ist ein dickes Fragezeichen.

Wer mutig ist, könnte die Aktie jetzt als spekulativen Rebound-Play nutzen. Mit etwas Glück und einer stabilen Charttechnik ist kurzfristig ein Kursziel von 0,25 Euro und mehr drin. Langfristig bleibt Lilium allerdings eine Wette auf die Zukunft - mit allen Risiken, die das mit sich bringt. Wer einsteigt, sollte sich gut anschnallen: Es wird eine holprige Flugtaxi-Fahrt.

Autor: Felix Goldbach, FinanzNachrichten-Redaktion

