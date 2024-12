Kauft man eine Aktie kauft man ein Unternehmen - jedenfalls einen kleinen Teil davon. Weshalb messen Value Investoren, wie Warren Buffett, dieser Unterscheidung zwischen Aktie und Unternehmensanteil aber so einen großen Wert bei? Das liegt an der Psychologie und am Verhalten der Menschen, die von Natur aus wankelmütig sind. Wir neigen zu Stimmungsschwankungen und so empfinden viele Menschen Freude, wenn ihre Aktien steigen und sind gereizt oder geraten gar in Panik, wenn die Börsenkurse fallen. Doch wer den Börsenkurs zum entscheidenden oder sogar einzigen Gradmesser dafür macht, ob er ein gutes ...

