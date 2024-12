Concept with bitcoins and falling candle graph on background. FAZ-Leser kennen die guten alten Chartanalysen von Wieland Staud. Beim Bitcoin sei eine 2 als erste Zahl der Hunderttausender denkbar war jüngst zu lesen. Realistisch? 2024 war für Anleger ein traumhaftes Aktienjahr. Beim Smartbroker rangieren ebenso wie am Börsenplatz Gettex jedoch primär Amerikaner unter den Top-Titeln. MicroStrategy, Palantir, Nvidia - mit denen per Saldo auf sechs Monate übrigens nichts mehr zu holen war - Amazon, ...

Den vollständigen Artikel lesen ...