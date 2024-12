Das Landgericht Düsseldorf hat am 19. November in den Patentverletzungsverfahren zugunsten von Seoul Semiconductor (KOSDAQ:046890) entschieden und außerdem angeordnet, dass die von Philips Lighting hergestellten und seit März 2017 verkauften Produkte zurückgerufen und vernichtet werden müssen. Das Gericht entschied außerdem, dass für jeden Verstoß gegen diese Anordnung eine Geldstrafe von bis zu 250.000 Euro verhängt werden würde. Am 17. Dezember bestätigte das Bundespatentgericht in Deutschland auch die Gültigkeit dieser Patente, was die Stärke vieler verwandter Patente festigt.

Diese Pressemitteilung enthält multimediale Inhalte. Die vollständige Mitteilung hier ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20241225934964/de/

Anwendungsbeispiele mit CRI 70 oder höher (Foto: Seoul Semiconductor)

Diese Gerichtsurteile beziehen sich auf die Kerntechnologie, die zur Erreichung eines CRI 70 (Color Rendering Index 70 %) oder höher verwendet wird und für alle Haushaltsbeleuchtungen, Kfz-Beleuchtungsprodukte, IT-Blitzgeräte und Hintergrundbeleuchtungen gilt. Da die Auswirkungen dieser Urteile für alle Produkte gelten, die die patentierte Technologie verletzen, wird erwartet, dass sie sich auf Märkte im Wert von über 100 Milliarden US-Dollar für Fertigwaren und über 10 Milliarden US-Dollar für Pakete in den Bereichen Beleuchtung, Automobil und IT auswirken werden.

Die Marke Philips Lighting (derzeit Signify Group) ist das weltweit führende Beleuchtungsunternehmen mit einem Jahresumsatz 2023 von ca. 7 Milliarden US-Dollar. Das Gericht ordnete an, dass Conrad Electronic, der globale Distributor, bei dem diese Produkte verkauft werden, den Verkauf bestimmter Produkte, die von Tochtergesellschaften der Marke Philips Lighting hergestellt werden, unverzüglich einzustellen hat, und ordnete außerdem den Rückruf und die Vernichtung von rechtsverletzenden Produkten an, die seit dem 29. März 2017 auf dem Markt vertrieben werden. Darüber hinaus entschied das Gericht, dass bei jeder Zuwiderhandlung eine Geldstrafe von bis zu 250.000 Euro pro Verstoß verhängt werden kann. Dies dient als starke Strafmaßnahme, um die Wiederholung solcher Verstöße zu verhindern. Diese Gerichtsurteile gelten für alle Produkte mit einem CRI von 70 oder höher, nicht nur für die von den Tochtergesellschaften der Marke Philips Lighting hergestellten Produkte. Insbesondere hat Seoul Semiconductor durch die Abweisung der von Philips Lighting eingereichten Nichtigkeitsklage die damit verbundene Patenttechnologie gestärkt.

Seit 30 Jahren verfolgt Seoul Semiconductor seine Vision von "sauber, gesund und schön mit Licht" und strebt danach, den Paradigmenwechsel von schädlicher künstlicher Beleuchtung zum Licht der Natur zu vollziehen. Um dies zu erreichen, investiert das Unternehmen jährlich fast 100 Millionen US-Dollar, etwa 10 seines Umsatzes, in Forschung und Entwicklung (F&E). Infolgedessen hält Seoul Semiconductor eine überwältigende Anzahl von über 18.000 optoelektronischen Patenten in der LED-Branche und arbeitet seit Jahren mit der Mitsubishi Chemical Corporation (MCC) in der gemeinsamen Forschung und Entwicklung zur Verbesserung des CRI zusammen.

Chung Hoon Lee, Gründer und CEO von Seoul, sagte: "Die Verletzung geistigen Eigentums führt bei jungen Unternehmern und innovativen Unternehmen zu Frustration." Er fügte hinzu: "Unsere Investitionen in die Verhinderung von Technologiediebstahl tragen dazu bei, einen faireren Markt zu schaffen, und ermutigen junge Menschen und Unternehmen auf der ganzen Welt, weiterhin innovativ zu sein, und helfen uns allen, zu einer besseren Welt beizutragen. Dies steht im Einklang mit einer der drei Kernaufgaben unseres Unternehmens: Ehre, Vertrauen und Beitrag."

Über Seoul Semiconductor

Seoul Semiconductor ist das drittgrößte globale Unternehmen für Optohalbleiter (LED), das sich seit 30 Jahren ausschließlich auf LEDs konzentriert. Unter der Vision "Make the world clean, healthy and beautiful with light" ("Macht die Welt mit Licht sauber, gesund und schön") führt Seoul Semiconductor das neue Paradigma des Lichts mit weltweit ersten Technologien in den Bereichen Beleuchtung, Automobil und IT (Hintergrundbeleuchtung) an, während die Tochtergesellschaft Seoul Viosys an der Spitze von MicroLED, UV, Sensoren und Dacom steht.

Zu den bemerkenswerten Weltneuheiten gehören die innovative drahtlose LED "WICOP", "SunLike", die das gesamte Spektrum des natürlichen Sonnenlichts nachbildet, die Hochspannungs-LED "Acrich", die ultrahelle "nPola"-LED, die mehr als zehnmal heller ist als herkömmliche LEDs, die RGB-Ein-Chip-MicroLED "WICOP Pixel" und die UV-Reinigungstechnologie "Violeds".

Seoul Semiconductor hält überwältigende 18.000 Patente in der Branche und hat in den letzten 20 Jahren über 100 Patentstreitigkeiten in acht Ländern gewonnen. Das Unternehmen ist davon überzeugt, dass das Patentsystem jungen Menschen Hoffnung bietet und als Sprungbrett in eine bessere Welt dient, und engagiert sich daher aktiv für den Schutz des geistigen Eigentums. Weitere Informationen finden Sie auf unseren offiziellen Websites http://www.seoulsemicon.com/en, https://www.seoulviosys.com/en und auf unseren Social-Media-Kanälen LinkedIn ).

Über den CRI (Color Rendering Index)

Ein Indikator dafür, wie genau eine Lichtquelle die Farben von Objekten unter natürlichem Sonnenlicht wiedergibt. (Beispiel: CRI 70: So konzipiert, dass die Farben von 14 Standardfarbmustern zu mehr als 70 mit den Farben übereinstimmen, die bei Sonnenlicht zu sehen sind.)

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

Originalversion auf businesswire.com ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20241225934964/de/

Contacts:

Seoul Semiconductor Co., Ltd.

Jinseop Jung

jjs8732@seoulsemicon.com