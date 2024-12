Elon Musk will den Druck auf Anthropic und OpenAI erhöhen: Dank neuer Investments in Höhe von sechs Milliarden Dollar soll die Entwicklung des KI-Startups xAI massiv ausgebaut werden. Elon Musk will mit xAI die Entwicklungen im Bereich der Künstlichen Intelligenz weiter vorantreiben. Wie Techcrunch berichtet, hat das KI-Startup jetzt in einer Series-C-Finanzierungsrunde sechs Milliarden US-Dollar erhalten. Zu den Investoren gehören prominente Namen ...

