Bereits am Freitag startete die Gewerkschaft Workers United neue Maßnahmen im Arbeitskampf mit Starbucks. In Los Angeles, Seattle und Chicago beteiligten sich mehrere Angestellte an Streiks. Dem schlossen sich am Wochenende nun auch Filialen in New York, New Jersey, Pennsylvania und Missouri an, wie das "Handelsblatt" berichtet.Anzeige:Es scheint zu den Weihnachtstagen also eine besinnliche Auszeit anzustehen, welche Starbucks (US8552441094) so aber überhaupt nicht begrüßen dürfte. Schließlich handelt es sich ...

Den vollständigen Artikel lesen ...