Der KI-Entwickler OpenAI hat sich an mehreren Startups beteiligt, die an humanoiden Robotern arbeiten. Das Unternehmen könnte eines dieser Startups übernehmen wollen. Wie The Information von OpenAI-Mitarbeiter:innen erfahren haben will, wird im Hause des Herstellers von ChatGPT erneut über die Entwicklung eines humanoiden Roboters nachgedacht. Details zum vermeintlichen Projekt gibt es indes nicht. Markteinführung und Anwendungszweck bleiben vorerst ...

Den vollständigen Artikel lesen ...