STUTTGART (dpa-AFX) - Die Landesbank Baden-Württemberg (LBBW) stellt sich auf mehr Risiken bei Krediten ein, weil keine konjunkturelle Erholung in Sicht ist. Vorstandschef Rainer Neske sagte der Deutschen Presse-Agentur in Stuttgart: "Die LBBW rechnet mit weiteren Kreditausfällen. Doch die Bank steht gut da und wir haben uns in der Risikovorsorge entsprechend aufgestellt. Deswegen sehe ich keinen Anlass zu Beunruhigung." Man habe in den letzten drei Jahren erhebliche Risikovorsorge gebildet.

Neske sagte weiter, die größte deutsche Landesbank habe in den letzten Jahren gut gewirtschaftet und gleichzeitig in ihrer Strategie kritische Umfeldentwicklungen frühzeitig vorweggenommen. "Deswegen haben wir im Laufe der letzten Jahre über 900 Millionen zusätzliche Risikovorsorge in der Bilanz gebildet. Wir gehen also mit einer sehr soliden und guten Bilanz in die Transformation der nächsten Jahre."

Gegenwärtig sehe man bei den Kreditausfällen noch keine Konzentration auf einzelne Branchen. Neske hält trotz des schwierigen wirtschaftlichen Umfelds an seiner Prognose für das zu Ende gehende Jahr fest. Er gehe weiterhin von einem Gewinn vor Steuern von mehr als 1 Milliarde Euro für 2024 aus.

Die LBBW gehört dem Südwest-Sparkassenverband, dem Land Baden-Württemberg und der Stadt Stuttgart. Das Unternehmen beschäftigte Ende Juni 10.603 Männer und Frauen. Das waren 106 Menschen mehr als Ende vergangenen Jahres./ols/DP/he