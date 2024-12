Die Vereinbarung markiert einen bedeutenden Schritt zur Erhöhung des Beitrags Italiens zur Förderung der Monderkundung

ispace EUROPE S.A. (ispace-EUROPE), die in Luxemburg ansässige Tochtergesellschaft von ispace, inc., und die italienische Raumfahrtagentur (ASI) haben eine Vereinbarung über Nutzlastdienste zum Transport eines Laser-Retroreflektor-Arrays (LaRA2) unterzeichnet, um genaue Positionsmessungen auf dem Mond mittels Laser-Entfernungsmessungen zu ermöglichen, wie die beiden Organisationen heute bekannt gaben.

Die Vereinbarung ist der erste umfassende Vertrag zwischen ispace-EUROPE und ASI, wobei beide Organisationen eine gemeinsame zukünftige Mondentwicklung anstreben.

LaRA2 ist ein kleines, robustes und leichtes Instrument, das ohne Stromquelle auskommt und den rauen Oberflächenbedingungen auf dem Mond über einen längeren Zeitraum standhält. Es verfügt über eine präzise Anordnung von Retroreflektoren (Eckwürfelprismen), die Laserstrahlen unabhängig vom Einfallswinkel direkt zu ihrer Quelle zurückreflektieren. Das gleiche Instrument ist auf dem Perseverance-Rover der NASA installiert, der derzeit den Mars erforscht.

"Diese Zusammenarbeit mit der italienischen Weltraumagentur ist ein hervorragendes Beispiel dafür, wie kommerzielle Unternehmen die von Weltraumagenturen geleitete Mondforschung unterstützen können. Die Ergänzung der auf dem Mond eingesetzten Retroreflektoren durch LaRA2 wird neue Möglichkeiten für die Kartierung der Oberfläche für wissenschaftliche Forschungszwecke eröffnen und dazu beitragen, die Navigationsfähigkeiten für zukünftige Missionen zu verbessern", so Julien Lamamy, CEO von ispace-EUROPE.

Die Technologie wird in den APEX 1.0-Mondlander als Teil der ispace technologies U.S. (ispace-U.S.) Mission 3 integriert, die derzeit für 2026 im Schrödinger-Becken (Mondrückseite, Südpol) geplant ist. Nach der Landung wird ASI langfristige Laser-Entfernungsmessungen von LaRA2 durch Mondorbiter ermöglichen.

Durch die Verknüpfung der LaRA2-Messungen mit Messungen anderer Retroreflektoren, die zuvor während der Apollo-Missionen und anderer Missionen auf der erdzugewandten Seite des Mondes eingesetzt wurden, erwarten die ASI-Wissenschaftler, wertvolle Daten zu sammeln, die bei der Kartierung des Mondes helfen und die Navigation und Positionierung auf der Mondoberfläche verbessern werden.

ispace nutzt seine globale Präsenz durch seine drei Geschäftseinheiten in Japan, den USA und Luxemburg für die gleichzeitige Entwicklung kommender Missionen. Mission 2, die den Mondlander RESILIENCE und den Mikrorover TENACIOUS umfasst, wird von ispace Japan geleitet und soll nun frühestens Mitte Januar 2025 starten. Mission 3, bei der der Mondlander APEX 1.0 erstmals zum Einsatz kommt, wird von ispace-U.S. geleitet und soll 2026 starten. Mission 6, bei der der Lander der Serie 3 zum Einsatz kommen wird, der derzeit in Japan entwickelt wird, soll bis 2027 starten.

Über ispace, inc. https://ispace-inc.com

ispace, ein globales Unternehmen für Monderkundung mit der Vision "Expand our planet. Expand our future." ("Erweitern Sie unseren Planeten. Erweitern Sie unsere Zukunft."), ist auf die Entwicklung und den Bau von Mondlandefähren und -fahrzeugen spezialisiert. ispace hat sich zum Ziel gesetzt, den menschlichen Lebensraum in den Weltraum auszudehnen und eine nachhaltige Welt zu schaffen, indem es hochfrequente, kostengünstige Transportdienste zum Mond anbietet. Das Unternehmen hat Niederlassungen in Japan, Luxemburg und den Vereinigten Staaten und beschäftigt weltweit etwa 300 Mitarbeiter. ispace nutzt seine globale Präsenz durch seine drei Geschäftseinheiten in Japan, den USA und Luxemburg für die gleichzeitige Entwicklung von Mission 2, deren Start derzeit frühestens für Mitte Januar 2025 geplant ist 2025, unter der Leitung der japanischen Niederlassung, sowie Mission 3, die derzeit für 2026 geplant ist und von der US-amerikanischen Niederlassung geleitet wird, und Mission 6, die den Lander der Serie 3 nutzen wird und bis 2027 gestartet werden soll. Weitere Informationen finden Sie unterwww.ispace-inc.com und folgen Sie uns auf X: @ispace_inc.

Über ASI ASI Agenzia Spaziale Italiana

ASI, die italienische Weltraumagentur, wurde 1988 als nationale Behörde mit der Aufgabe gegründet, die italienische Weltraumpolitik in Übereinstimmung mit den Richtlinien der Regierung zu erarbeiten und umzusetzen. Die Agentur hat sich als einer der weltweit führenden Akteure in der Weltraumwissenschaft, Satellitentechnologie und der Entwicklung von Fahrzeugen zur Erforschung des Kosmos etabliert. Heute ist ASI auf europäischer und globaler Ebene führend. Sie arbeitet eng mit der NASA zusammen und hat an vielen der interessantesten wissenschaftlichen Missionen der letzten Jahre teilgenommen. Ein solches Projekt war der Bau und Betrieb der Internationalen Raumstation, die derzeit mehrere italienische Astronauten beherbergt. Dank ASI steht Italien an der Spitze dieses beispielhaften menschlichen Unterfangens.

