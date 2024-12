Frankfurt (ots) -Die niederländische Justiz handelte rasch nach den antisemitischen Gewalttaten am Rande des Fußballspiels Ajax Amsterdam gegen Maccabi Tel Aviv. Aber es geht nicht um Schnelljustiz. Durchschnittlich dauert es in den Niederlanden zwei Jahre, bis eine Anklage vor Gericht landet. Jetzt kam das erste Urteil schon nach Wochen und es sendet ein wichtiges Signal: Es unterstreicht die Handlungsfähigkeit und Entschlossenheit des Staates. Dazu dienen auch die harten Strafen. (...) Zugleich vermied es die Justiz, sich in dem Fall politisch vereinnahmen zu lassen. (...) Ein wichtiges Signal der Unabhängigkeit. Darüber hinaus aber macht das Urteil klar: Antisemitismus hat keinen Platz. Im Fußball. Und in der Gesellschaft.Pressekontakt:Frankfurter RundschauRessort PolitikTelefon: 069/2199-3989Original-Content von: Frankfurter Rundschau, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/10349/5938188