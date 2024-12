© Foto: Dall-E

Die Aktienmärkte erreichen neue Rekordstände, doch wie lange kann das anhalten? Thorsten Polleit, Herausgeber des Boom and Bust Reports, erklärt bei wO TV, wie gerechtfertigt die Bewertungen sind.wallstreetONLINE: Herr Polleit, bevor wir beginnen, sollten wir eigentlich auch mal alle mit ins Boot holen, die nicht wissen, was das Fiat Geld, das eine so große Rolle spielt, was das Fiat Geld überhaupt ist. Vielleicht können sie das zunächst erklären. Thorsten Polleit: Das Wort Fiat ist also nicht der italienische Autobauer, sondern das ist das lateinische Wort fiat es verde. Und mit Fiat Geld bezeichnet man das Geld, was gewissermaßen heute von den Zentralbanken ausgegeben wird. Also US …