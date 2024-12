Es rangiert unter 500 Unternehmen weltweit auf Platz 125

Unter den 3.000 größten globalen Unternehmen in den Top 10 im Umweltsektor

Kolmar Korea (KRX: 024720) wurde vom TIME Magazine als eines der weltweit besten Unternehmen für nachhaltiges Wachstum 2025 ausgezeichnet.

Kolmar Korea auf der TIME-Liste der weltweit besten Unternehmen für nachhaltiges Wachstum 2025 (Bild: Kolmar Korea)

Am 27. November veröffentlichte TIME in Zusammenarbeit mit dem globalen Marktforschungsunternehmen Statista eine Liste der 500 weltweit führenden Unternehmen, die ein außergewöhnlich nachhaltiges Wachstum aufweisen. Kolmar Korea belegte weltweit den 125. Platz und den 6. Platz unter den koreanischen Unternehmen. Bemerkenswert ist, dass es das einzige koreanische Kosmetikunternehmen auf der Liste war, auf der insgesamt 23 koreanische Unternehmen vertreten waren.

Die Rangliste basierte auf einer Bewertung des Umsatzwachstums, der finanziellen Stabilität und der Umweltauswirkungen, die jeweils zu gleichen Teilen zu einer Endpunktzahl von 100 Punkten beitrugen. TIME und Statista analysierten 3.000 große Unternehmen aus 150 Ländern, wobei sie sich ausschließlich auf Unternehmen mit transparenten Umweltangaben konzentrierten.

Kolmar Korea erreichte eine Gesamtpunktzahl von 81,44 und rangiert damit unter den 125 besten Unternehmen weltweit. Insbesondere lag es beim Umsatzwachstum mit einer durchschnittlichen jährlichen Wachstumsrate (CAGR) von 17 in den oberen 25 und bei der finanziellen Stabilität in den oberen 40 %. Das Unternehmen schnitt auch in der Kategorie Umweltbelastung gut ab und gehört in den Bereichen CO2-Emissionen, umweltfreundliche Energienutzung und Abfallwirtschaft zu den besten 10 der Welt. Es erreichte die dritthöchste Punktzahl unter den koreanischen Unternehmen.

Die beeindruckende Platzierung von Kolmar Korea ist ein Beleg für das unerschütterliche Engagement des Unternehmens für das ESG-Management (Umwelt, Soziales und Unternehmensführung). Neben seinen Bemühungen zur Reduzierung der CO2-Emissionen leistet das Unternehmen Pionierarbeit bei umweltfreundlichen Technologien. Dies wird durch seine Papiertube und seinen Papierstift unterstrichen, umweltfreundliche Kosmetikbehälter, die Kolmar Korea als erstes Unternehmen unter den Branchenführern entwickelt hat.

Die 2021 entwickelte Papiertube reduziert den Kunststoffanteil im Vergleich zu herkömmlichen Behältern um über 80 %. Dieser umweltfreundliche Behälter hat weltweite Anerkennung gefunden und bei drei renommierten Designpreisen die höchsten Auszeichnungen erhalten: IDEA (International Design Excellence Awards), iF Design Award, Red Dot Design Award. Der Papierstift, der bei Stiftkosmetikprodukten verwendet wird, minimiert den Kunststoffverbrauch durch die Verwendung von Mineralpapier und ist ein weiterer Beweis für die Wettbewerbsfähigkeit von Kolmar Korea im Bereich umweltfreundlicher Technologien.

Kolmar Korea hat auch mit Marktakteuren zusammengearbeitet, um nachhaltiges Wachstum zu fördern und branchenweite Synergien zu schaffen. Das Unternehmen hat ein gemeinsames Wachstum mit KMU (kleine und mittlere Unternehmen, einschließlich kleiner Indie-Marken) angestrebt, um den Einfluss von K-Beauty in der Welt zu vergrößern. Dank dieser Bemühungen erreichte der K-Beauty-Export im November 2024 ein Rekordhoch von 9,3 Milliarden US-Dollar, während die jährlichen Exporte voraussichtlich 10 Milliarden US-Dollar übersteigen werden.

Kolmar Korea hat außerdem einen ESG-Ausschuss unter seinem Vorstand eingerichtet, um sein Compliance-Programm (CP) zu verbessern und seine transparente Unternehmensführung zu stärken. Diese Bemühungen wurden von führenden inländischen ESG-Bewertungsagenturen wie dem KCGS (Korea Institute of Corporate Governance and Sustainability) und Sustinvest anerkannt. In ihren jüngsten Bewertungen wurde Kolmar Korea mit der Note A ausgezeichnet.

Yoon Sang Hyun, stellvertretender Vorsitzender der Kolmar Group, sagte: "Kolmar Korea freut sich, zu den besten Unternehmen der Welt zu gehören." Er fügte hinzu: "Wir werden das nachhaltige Management durch umweltfreundliche technologische Innovationen weiter verbessern und uns weiterhin dafür einsetzen, unsere Verantwortung als führendes koreanisches Unternehmen in der Welt wahrzunehmen."

