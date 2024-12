Der neue US-Kongress könnte Krypto-Projekten oberste Priorität einräumen

Der 5. November dieses Jahres dürfte als einer der wichtigsten Tage aller Zeiten in die Geschichte des Kryptomarktes eingehen. Denn an diesem Tag wurde Donald Trump in das Amt als neuer US-Präsident gewählt. Dieses tritt er zwar erst am 20. Januar 2025 sein Amt an, doch die Hoffnungen auf diesen Amtsantritt haben schon jetzt einen Bull Run ausgelöst. Das liegt vor allem an zwei entscheidenden Umständen.

Einerseits daran, dass Donald Trump und ein Großteil seiner Regierung bekennende Krypto-Enthusiasten sind. Andererseits daran, dass Donald Trump in seiner nächsten Amtsperiode in der Luxussituation ist, dass sowohl der Kongress als auch der US-Senat in der Hand der Republikaner liegt, was Donald Trump weitreichende Befugnisse verleiht. Und diese könnten den nächsten großen Bull Run auslösen.

(Am 5. November hat mit der US-Wahl ein starker Bull Run im Bitcoin begonnen - Quelle: Tradingview.com)

Was wird der US-Kongress nächstes Jahr beschließen?

Wie Cointelegraph heute auf X (ehemals Twitter) berichtet, könnte der neue US-Kongress ab dem Jahre 2025 verschiedene Gesetzgebungen und Projekte priorisieren. Unter anderem fällt darunter auch der Financial Innovation and Technology for the 21st Century Act (FIT21 Act). Dieses neue Gesetz soll faire Rahmenbedingungen für digitale Vermögenswerte schaffen. Es definiert Zuständigkeiten zwischen der Commodity Futures Trading Commission (CFTC) für digitale Waren und der Securities and Exchange Commission (SEC) für Wertpapiere. Damit würden Kryptowährungen zukünftig nicht mehr unter die Zuständigkeit der US-Börsenaufsichtsbehörde fallen.

NEW: The U.S. Congress is expected to prioritize crypto legislation in 2025, focusing on key issues like stablecoins and the FIT21 Act. pic.twitter.com/uFl8BEKecB - Cointelegraph (@Cointelegraph) December 26, 2024

Mit der neuen Regierung und der neuen Gesetzgebung dürfte eine spannende Phase auf den Kryptomarkt zukommen. Und zwar eine, in der Scam-Projekte abgestraft werden, während seriöse Projekte gefördert werden. Damit könnte der Kryptomarkt in den nächsten Jahren eine nahezu goldene Phase erleben, in der viele neue Coins hohe Anstiege verzeichnen könnten. Ein Coin mit besonders guten Chancen auf hohe Gewinne könnte Flockerz ($FLOCK) sein, der oft auch als der neue Meme-Coin des Volkes bezeichnet wird.

Das steckt hinter dem Erfolg von Flockerz

Flockerz ist ein vielversprechender Coin mit außergewöhnlichem Vorteil für seine Investoren. Denn bei Flockerz steht die Community an erster Stelle. Bei jeder wichtigen Entscheidung über die Zukunft des Projekts wird die gesamte Community befragt und zu einem Voting gebeten. Jeder Investor hat also umfassendes Mitspracherecht bei allen Entscheidungen über Flockerz. Und nicht nur das. Anleger, die an der Abstimmung teilnehmen, erhalten sogar $FLOCK-Token über die moderne Vote to Earn Funktion des Coins.

(Flockerz setzt auf seine Community, weshalb der Coin schon während des Vorverkaufs stark ansteigt - Quelle: flockerz.com)

Die zahlreichen Vorteile des Coins haben dazu geführt, dass einerseits die Community auf über 15.000 Anleger angewachsen ist und andererseits die Vorverkaufssumme in den letzten Wochen explodierte. $FLOCK kann derzeit nämlich noch vor dem Listing an den Kryptobörsen im Presale zum günstigen Fixpreis gekauft werden. Auch der Staking-Pool zahlt eine unglaublich hohe Rendite von derzeit 347 Prozent pro Jahr. Analysten schätzen aufgrund dieser zahlreichen Vorteile, dass Flockerz in wenigen Wochen nach dem Launch an den Krypto-Börsen Gewinne von x10 erzielen könnte. Anleger haben noch für kurze Zeit die Chance, ihre $FLOCK-Token im ICO zu kaufen, ehe der Presale endet. Damit ist das die letzte Chance für Anleger, zu einem möglicherweise einmalig günstigen Kurs einzusteigen.

