Shenzhen, China (ots/PRNewswire) -Ein Pressebericht von Huanqiu.com:Mentech, die Marke für intelligente Produkte für den Radsport von Dongguan Mentech Optical & Magnetic Co., Ltd, und ihre hundertprozentige Tochtergesellschaft Guangdong Mentech Technology Co., Ltd, haben offiziell ihre Rolle als erster offizieller chinesischer Partner des Visma | Lease a Bike Teams bekanntgegeben. Diese Partnerschaft bedeutet nicht nur die Anerkennung von Mentechs intelligenter Technologie für den Radsport durch ein professionelles Radsportteam, sondern steht auch für auch die globale Expansion der Marke.Das Visma | Lease a Bike Team hat bei den "Großen Drei" der internationalen Radsportveranstaltungen den Gesamtsieg errungen: Giro d'Italia, Tour de France und Vuelta a España. Damit war es das erste Team, das alle drei großen Rundfahrten im selben Jahr gewann - eine legendäre Leistung. Das Streben des Teams nach außergewöhnlicher Leistung passt perfekt zur innovativen technologischen Philosophie von Mentech. Gemeinsam werden sie die intelligente Entwicklung des Radsports vorantreiben und Radfahrerinnen und Radfahrern weltweit intelligentere, professionellere Produkte und Dienstleistungen bieten.In Bezug auf die Produktgestaltung widmet sich Mentech dem Aufbau eines Ökosystems von intelligenten Fahrradprodukten und -dienstleistungen, einschließlich Sportfahrrädern, Fahrradcomputern, Fahrraduhren, Panoramakameras und dem einzigartigen PowFi-Hardwaresystem, das Netzwerk- und Stromfunktionen integriert, sowie einer integrierten Plattform für individuelle und gemeinschaftliche Fahrraddienstleistungen. Das Unternehmen hat sich zum Ziel gesetzt, die intelligente Entwicklung des Profiradsports voranzutreiben.Mit Blick auf das Jahr 2025 erklärte Sander Kruis, Commercial Director des Visma | Lease a Bike Teams: "Wir sind begeistert, Mentech an Bord zu haben. Als international renommiertes Team ist es spannend, Spitzenunternehmen aus der ganzen Welt für eine Zusammenarbeit mit uns zu gewinnen. Die Rolle von Mentech als unserem ersten chinesischen Partner verleiht dieser Zusammenarbeit zweifelsohne eine außerordentliche Bedeutung.Auch Mentech sieht in dieser Zusammenarbeit eine wertvolle Chance. Yang Xianjin, Chairman von Mentech, ist stolz darauf, fortschrittliche Technologie in die Welt des Radsports zu integrieren: "Unsere neue Partnerschaft mit dem Visma | Lease a Bike Team bringt nicht nur die Marke Mentech auf die globale Bühne, sondern unterstützt auch diesen leidenschaftlichen und dynamischen Sport. Wir freuen uns darauf, mit dem Team zusammenzuarbeiten und gemeinsam ein aufregendes Jahr voller Radsportveranstaltungen zu erleben."Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2587644/image.jpgView original content:https://www.prnewswire.com/news-releases/mentech-begruWt-team-visma--lease-a-bike-als-neuen-partner-302339379.htmlPressekontakt:Xiaoyan Xing,xingxiaoyan@huanqiu.comOriginal-Content von: Huanqiu.com, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/134463/5938207