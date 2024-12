Meme Index erzielt mit ICO über 500.000 USD für den besten Memecoin 2025

Die erste Kryptowährung für Memecoin-Indizes mit dem Namen Meme Index hat mittlerweile mit ihrem Vorverkauf mehr als 500.000 USD eingenommen. Denn viele Investoren wollen sich die guten Bedingungen zu Beginn nicht entgehen lassen.

Fortan verbleiben nur noch 24 Stunden, um den Governance-Coin für einen Preis in Höhe von 0,0146285 USD zu kaufen. Danach wird spätestens die nächste Erhöhung stattfinden, sofern bis dahin nicht eine weitere halbe Million US-Dollar hinzugekommen ist.

Über den eigenen $MEMEX-Coin erhält man eine besonders praktische und attraktive Investmentoption, mit welcher man basierend auf den persönlichen Chance-Risiko-Vorlieben breit gestreut in einige der besten Memecoins investieren kann.

Dabei bietet es von etablierten bis hochspekulativen Memetoken eine große Auswahl, wobei sich diese für eine noch größere Diversifizierung auch miteinander mischen lassen. Somit ist eine flexible Anpassung an die Wünsche der Investoren möglich.

Die Zusammensetzung der Indizes wird über die Governance von der Gemeinschaft festgelegt. Somit könnten auch andere Memecoin-Communitys ein Interesse an dem neuen "Wal" bekommen, welcher sich förderlich auf ihr eigenes Projekt auswirken kann.

Der Vorverkauf von Meme Index bietet bis zur ersten Listung einen Schutz gegenüber Kursverlusten, während gleichzeitig über Preiserhöhungen und Staking Buchgewinne möglich sind. Allerdings werden insbesondere frühe Investoren für ihren Vertrauensvorschuss und ihre Loyalität stärker belohnt, weshalb sich ein schnelles Handeln stärker lohnt.

Meme Index verringert große Gefahren der hochrentablen Memecoins

An den dezentralen Kryptobörsen haben die Memecoins den Kryptomarkt in diesem Jahr dominiert, aber auch darüber hinaus haben sie immer mehr zentrale Handelsplätze mit in ihr Sortiment aufgenommen, wie Binance und Coinbase.

Allerdings entsteht täglich eine so große Anzahl von ihnen, sodass es für Investoren schwerfällt, die richtigen von ihnen herauszufinden. Zudem ändern sich die Trends auf diesem in der Regel schnell.

Zwar gibt es einige Berichte von Anlegern, welche während des Bullenmarktes 10x und sogar mehr als 1.000x mit ihren Memecoin-Käufen erreicht haben. Dennoch ist es nicht besonders leicht, die Token mit den höchsten Kursanstiegen zu identifizieren, vornehmlich, wenn man früh in diese einsteigt.

Manchmal steigen inhaltslose und sinnlose Memecoins ohne jegliches Wachstumspotenzial sogar stärker als vielversprechende Kandidaten, die ein nützliches Geschäftsmodell vorzuweisen haben. Dies gestaltet die Selektion umso schwieriger.

Verdeutlicht wird dieser Kontrast durch die Memecoins von Peanut the Squirrel und Hawk Tuah. So konnte das Eichhörnchen allein im November um mehr als 1.780.000 % steigen und mit einer Marktkapitalisierung von 1 Mrd. USD schnell zu den Top 10 des Memetoken-Sektors werden.

Der Memecoin von dem neuen Medienstars Hailey Welch hat zwar auch kurzzeitig einen steilen Kursanstieg verzeichnet. Dieser hat sich dann jedoch schnell in einen hohen Verlust verwandelt. Mittlerweile ist der Coin in der Bedeutungslosigkeit verschwunden, während einige ihn als Betrug bezeichnen.

Kursverlauf von Memecoin Hawk Tuah | Quelle: DEXtools

Die Volatilität der Memecoins hat ihre Vor- und Nachteile. Während die Auswahl des richtigen Coins zur finanziellen Freiheit führen kann, würde die falsche Wahl annähernd zu einem Totalverlust des eingesetzten Betrags führen.

Solche Volatilitätsrisiken sollen sich künftig mithilfe der neuen Memecoin-Indizes von Meme Index besser kontrollieren lassen. Denn somit wird breit gestreut in eine Reihe von Memecoins investiert, sodass das Risiko auf mehrere Coins verteilt wird. Auf diese Weise kann ein Totalverlust durch ein vollständiges Investment in Hawk Tuah vermieden werden.

Meme Index lässt sich an die Nutzerwünsche anpassen

Die unterschiedlichen Memecoin-Indizes von Meme Index sind nach Risiko und Chance unterteilt, wobei diese Faktoren einander bedingen, sodass Anleger mit dem Eingehen einer größeren Gefahr auch einen höheren Gewinn erzielen können.

Das sicherste Anlagevehikel im Memecoin-Sektor ist der Titan Index, welcher sich primär aus den führenden zehn Memetoken wie Dogecoin, Shiba Inu und Pepe zusammensetzt. Sie sollen höhere Kursanstiege als Bitcoin und Ethereum erzielen können, wobei diese nicht mehr so hoch wie zu ihren niedrigen Bewertungen sind.

Eine Stufe höher befindet sich der Moonshot Index, in welchem die Memecoins zu finden sind, welche entweder schon an den ersten Tier-1-Börsen gelistet wurden oder solche Notierungen bald erfolgen werden. Dennoch liegt ihre Bewertung tendenziell noch unter 1 Mrd. USD und bietet somit ein noch größeres Steigerungspotenzial.

Danach folgt der Midcap Index für diejenigen, welche noch höhere Gewinne als mit dem Moonshot-Index erzielen wollen. Diese Coins verfügen meist über eine Marktkapitalisierung zwischen 50 und 250 Mio. USD, sodass bei einer Bewertung von 1 Mrd. USD bereits Gewinne von 2x bis 4x möglich sind.

Der Meme Frenzy Index bietet hingegen die größte Chance für das höchste Risiko. Denn in ihm befinden sich Memecoins, welche entweder lebensverändernde Renditen erzielen oder sich schnell fast zu einem Totalverlust entwickeln. Sollte hingegen ein Coin nur 1.000x erzielen, könnte er tausend gleich große und verlustreiche Investments ausgleichen. Durch eine strategische Wahl können jedoch noch deutlich höhere Trefferquoten und Gewinne erreicht werden.

Ein weiterer spannender Aspekt ist, dass sich die Zusammensetzungen der Memecoin-Indizes entsprechend den Wünschen der Gemeinschaft ändern. Beispielsweise kann somit auch das Timing der Märkte besser genutzt werden, in dem auf ökonomische Ereignisse oder die Entwicklungen einzelner Coins reagiert wird.

Zudem wäre es etwa denkbar, dass sich die Gemeinschaft von Meme Index dazu entscheidet, dass sie den nutzlosen Pepe durch die vielseitige Verbesserung von Pepe Unchained ersetzen, welcher selbst bei einer Bewertung von 1 Mrd. USD bedeutende Gewinne erzielen würde.

$MEMEX-Coins von Meme Index könnte um 10x steigen

Die native Kryptowährung $MEMEX erfüllt innerhalb der Plattform unterschiedliche Aufgaben. Unter anderem wird sie als primäres Zahlungsmittel verwendet. Zudem wird sie benötigt, um überhaupt auf die Memecoin-Indizes zugreifen zu können, wobei sie den Inhabern über Staking auch ein passives Einkommen von 3.596 % pro Jahr zahlt.

Aufgrund des einzigartigen Wertangebots dürfte sich Meme Index als Pionier besonders stark entwickeln, wobei er auch von dem großen Interesse an den Memecoins profitieren kann. Daher erwarten einige Krypto-Experten, dass sich der $MEMEX-Coin in dem Memetoken-Superzyklus exponentiell entwickeln könnte.

So konnte der beliebte Sektor in diesem Jahr seine Bewertung auch von 22,28 Mrd. USD auf mehr als 137 Mrd. USD steigern. Dies entspricht einem beeindruckenden Zugewinn in Höhe von 514 %. Mit einer ähnlichen Entwicklung können nun auch die Investoren rechnen, welche sich für Meme Index und seine Indizes entscheiden.

Mit seinem einzigartigen Angebot kann sich $MEMEX leicht von der einfallslosen und eintönigen Konkurrenz abgrenzen. Dies dürfte sich auch förderlich auf die Adoption des eigenen Projekts auswirken. Laut Einschätzung des Krypto-Analysten Jacob Crypto Bury bietet Meme Index aus vielseitigen Gründen eine Chance von 10x.

Um das Gewinnpotenzial zu maximieren, sollten Investoren jedoch möglichst früh in eine Kryptowährung investieren, noch bevor diese an den Kryptobörsen durch andere in die Höhe getrieben werden kann. Daher bietet der Presale von Meme Index gerade eine besonders attraktive Gelegenheit.

So können Sie $MEMEX im Vorverkauf erwerben

Möglich ist die Teilnahme am Presale von Meme Index über die Website des Projekts. Mit dieser synchronisiert man eine Wallet und kann dann mit USDT, ETH und BNB sowie mit Bankkarte auch mit Fiatwährungen zahlen.

Von den insgesamt 15 Mrd. $MEMEX-Coins können über den Vorverkauf 15 % der Gesamtversorgung erworben werden. Aufgrund des geringen Angebots drängt die Zeit deshalb zusätzlich.

Über den eigenen Token erhalten die Inhaber einen Zugang zu den verschiedenen Memecoin-Indizes. Außerdem kann somit Einfluss auf die Zusammensetzung der unterschiedlichen Fonds genommen werden.

Investoren können die neu erworbenen $MEMEX-Coins direkt in den Staking-Pool einzahlen, um eine jährliche Rendite in Höhe von 3.596 % zu erhalten. Natürlich wurden die Smart Contracts von den Web3-Sicherheitsexperten von Coinsult und SolidProof auf Risiken überprüft und für sicher befunden.

Verpassen Sie keine wichtigen Ankündigungen von Meme Index, indem Sie dem Projekt auf X und Telegram folgen.

Investieren ist spekulativ. Bei der Anlage ist Ihr Kapital in Gefahr. Diese Website ist nicht für die Verwendung in Rechtsordnungen vorgesehen, in denen der beschriebene Handel oder die beschriebenen Investitionen verboten sind, und sollte nur von Personen und auf gesetzlich zulässige Weise verwendet werden. Ihre Investition ist in Ihrem Land oder Wohnsitzstaat möglicherweise nicht für den Anlegerschutz geeignet. Führen Sie daher Ihre eigene Due Diligence durch. Diese Website steht Ihnen kostenlos zur Verfügung, wir erhalten jedoch möglicherweise Provisionen von den Unternehmen, die wir auf dieser Website anbieten. Zudem ist der Autor möglicherweise selbst in die Vermögenswerte investiert, wodurch ein Interessenkonflikt entstehen kann.