Könnte Ethereum im ersten Quartal 2025 explodieren?

Der Kurs von Ethereum ($ETH) befindet sich bereits seit Monaten in einer eher wechselhaften Situation. Starke Anstiege wechseln sich mit teilweise ebenso starken Abverkäufen ab. Dabei werden vor allem die Anstiege beobachtet. Denn mit einem Anstieg von Ethereum beginnt oft die Altcoin Season. In diesem Marktzyklus steigen kleine Coins überproportional stark an. Die Altcoin Season beginnt meistens mit einem starken Anstieg von Ethereum und dieser könnte tatsächlich kurz bevorstehen.

(Der Kurs von Ethereum zeigte bereits das ganze Jahr über einen wechselhaften Kursverlauf - Quelle: Tradingview.com)

Beginnt im kommenden Quartal der große Anstieg von Ethereum?

Wie der bekannte Analyst Crypto Rover heute in seinem Tweet auf X (ehemals Twitter) erklärte, könnte der entscheidende Anstieg für Ethereum und damit die Altcoin-Saison direkt im ersten Quartal 2025 beginnen. Denn die Altcoin-Saison tritt im 4-Jahresrhythmus auf, zuletzt 2021 und 2017. In diesen Phasen hatte Ethereum jeweils eine dreimonatige Gewinnphase.

ETHEREUM IS ABOUT TO EXPLODE IN Q1.



IT ALWAYS DOES THIS AFTER A HALVING YEAR.ALTCOIN SEASON IS COMING BACK, AND WE'RE ABOUT TO GET RICH! pic.twitter.com/MhuctUmUMJ - Crypto Rover (@rovercrc) December 26, 2024

Wenn die Altcoin Season wirklich nächstes Jahr beginnt, was auch aufgrund des Amtsantritts von Donald Trump sehr wahrscheinlich ist, könnten Anleger in verschiedenen Coins hohe Gewinne erzielen. Gerade das macht die diese Phase so beliebt bei Anlegern und Analysten. Natürlich kann niemand zu 100 Prozent vorhersagen, welcher Coin die nächste Kursexplosion hinlegen könnte. Allerdings gibt es verschiedene Coins, die hohes Potenzial aufweisen. Einer davon ist Flockerz ($FLOCK).

Das sind die großen Vorteile von Flockerz

Flockerz wird oft auch als "der neue Meme Coin des Volkes" bezeichnet. Das liegt daran, dass der Coin absolut demokratisch aufgebaut ist. Bei allen Entscheidungen, die für die Zukunft von Flockerz Bedeutung haben könnten, wird die $FLOCK-Community befragt und kann ihre Stimme per Voting abgeben. Dabei erhalten alle Anleger, die beim Voting ihre Stimme abgeben, sogar noch $FLOCK-Token über die innovative Vote to Earn Funktion. Diese können Anleger entweder an den Krypto-Börsen nach dem Handelsstart verkaufen oder, was noch besser sein könnte, in den Staking-Pool mit einer unglaublich hohen Rendite von 347 Prozent p.A. geben.

(Über die innovative Vote to Earn Funktion von Flockerz können Anleger Token verdienen - Quelle: flockerz.com)

Die unglaublichen Funktionen und die rasant steigende Bekanntheit von Flockerz sorgen dafür, dass die $FLOCK-Community in den letzten Wochen auf über 15.000 Anleger auf X (ehemals Twitter) und Telegram angewachsen ist. Zugleich ist die Vorverkaufssumme durch die zahlreichen Investoren auf über 7,92 Mio. US-Dollar angewachsen. Der Coin ist derzeit nämlich noch im Presale erhältlich und wird noch gar nicht an den Börsen gehandelt. Laut Analysten haben Anleger bei Flockerz gute Chancen auf hohe Renditen nach dem ICO. Allerdings endet der Vorverkauf schon in wenigen Tagen, weshalb Anleger sich mit ihrem Investment beeilen sollten.

Hinweis: Investieren ist spekulativ. Bei der Anlage ist Ihr Kapital in Gefahr. Diese Website ist nicht für die Verwendung in Rechtsordnungen vorgesehen, in denen der beschriebene Handel oder die beschriebenen Investitionen verboten sind, und sollte nur von Personen und auf gesetzlich zulässige Weise verwendet werden. Ihre Investition ist in Ihrem Land oder Wohnsitzstaat möglicherweise nicht für den Anlegerschutz geeignet. Führen Sie daher Ihre eigene Due Diligence durch. Diese Website steht Ihnen kostenlos zur Verfügung, wir erhalten jedoch möglicherweise Provisionen von den Unternehmen, die wir auf dieser Website anbieten.