NÜRNBERG (dpa-AFX) - "Nürnberger Zeitung" zur Rolle der Türkei in Syrien:

"Recep Tayyip Erdogan ist durch den Umsturz in Syrien zu einem der mächtigsten Politiker im Nahen Osten geworden. Die Türkei hat die syrischen Rebellen stets unterstützt und heute deshalb mehr Einfluss in Syrien als andere Länder; weil sie Teile Nordsyriens besetzt hält, ist sie dort auch militärisch ein wichtiger Akteur. Der türkische Präsident schickte jetzt seinen Außenminister Hakan Fidan nach Damaskus und will bald auch selbst Syrien besuchen, um sich feiern zu lassen. Doch der Sturz des Regimes von Machthaber Baschar al-Assad bringt für Erdogan nicht nur neue Stärke, sondern auch Risiken."/yyzz/DP/he