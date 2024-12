Die EU hat ehrgeizige Ziele und Strategien formuliert, um ihre Versorgung mit strategischen Rohstoffen zu sichern und nachhaltige Lieferketten aufzubauen. Diese Ziele basieren vor allem auf dem Critical Raw Materials Act (CRMA), der im Jahr 2023 vorgestellt wurde. Auch die USA verfolgen ähnliche Ziele, um sich den Zugang zu kritischen Rohstoffen zu sichern, die für die Energiewende, Technologieproduktion und nationale Sicherheit entscheidend sind. Am 20. Januar 2025 beginnt die zweite Präsidentschaft von Donald Trump in den USA. Der Republikaner ist bekannt für seine Zielrichtung "America First". Er möchte die heimische Industrie stärken, Arbeitsplätze sichern und das Ausland in seine Schranken zwingen. Für sein Vorhaben braucht er Rohstoffe, er schielt dabei auch auf Grönland. Das australische Unternehmen European Lithium (WKN: A2AR9A | ISIN: AU000000EUR7 | Ticker-Symbol: PF8 | ASX: EUR) hat sich mit seinem Seltene Erden-Projekt in Grönland und den Lithiumvorkommen in der Ukraine eine Schlüsselrolle in der globalen Rohstofflandschaft gesichert. Die Liegenschaften und die aktuelle Ausrichtung des Unternehmens addieren sich zu einem einzigartigen Schatz für ein Zukunfts-Portfolio. Es gibt bereits eine Kaufempfehlung des Researchhauses First Berlin, es zeigt ein Potenzial über 500 %. Wir bieten einen tieferen Einblick.

