Osnabrück (ots) -Komiker Lutz van der Horst ("heute-show") steht mit den Zahlen auf Kriegsfuß: "Mathe war für mich mit das Schlimmste, was vorstellbar war. Bei Zahlen blockiert mein Gehirn total, ich kann mir nicht mal die Geburtsjahre meiner Eltern merken. Deshalb war auch Geschichte für mich immer schlimm, weil ich mir die ganzen historischen Daten nicht merken konnte," sagte der 49-Jährige der "Neuen Osnabrücker Zeitung" (NOZ) und fügte hinzu: "In den Neunzigern, als man sich Wunschnummern fürs Handy aussuchen konnte, habe ich mir eine Nummer geben lassen, die sich wirklich jeder merken kann. Seitdem habe ich die einfachste Nummer der Welt."Eine Zahl nötigt van der Horst, der im nächsten Jahr das halbe Jahrhundert vollmacht, allerdings besonderen Respekt ab - die 50: "Das ist mir letztens auch schmerzhaft bewusst geworden. Und - das ist jetzt wirklich nicht lustig - zum ersten Mal werde ich mir meiner Sterblichkeit bewusst, was nicht so schön ist. Bisher war es mir immer egal, wie alt ich bin, aber die 50 hat schon eine andere Wucht."Fast genau 20 Jahre jünger als van der Horst ist sein "heute-show"-Partner Fabian Köster, doch das empfindet der Ältere gar nicht so: "Das ist kein Vater-Sohn-Verhältnis, sondern wir sind ja auch privat befreundet und waren letztens noch zusammen trinken. Das fühlt sich wirklich nicht an wie 20 Jahre Unterschied. Die Tatsache, dass ich sein Vater sein könnte, kommt mir völlig absurd und ganz weit weg vor, ich fühle mich mit ihm auf einer Ebene. Aber ich bin für mein Alter auch noch sehr kindlich und er ist eben sehr erwachsen."Der Komiker, der sich selbst als Frühaufsteher bezeichnet, mag es überhaupt nicht, wenn er nachmittags noch arbeiten muss: "Ich bin tatsächlich morgens am besten gelaunt und im Verlauf des Tages geht's immer weiter runter mit der Stimmung. Nachmittags zu arbeiten ist zum Beispiel gar nichts für mich. Nachmittags ist der Tag vorbei, ich muss es morgens machen, weil dann die Energie schwindet." Deshalb versuche er auch immer, auf Parteitagen möglichst früh Gesprächspartner zu finden: "Meistens fangen wir auf Parteitagen superfrüh an und drehen morgens. Im Idealfall sind wir schon vor der offiziellen Eröffnung da, damit wir Leute abgreifen können. Dafür müssen wir wirklich sehr, sehr früh aufstehen."An diesem Samstag sind Lutz van der Horst und Fabian Köster in einer neuen Ausgabe des "heute-show-spezial" im ZDF zu sehen.