Die Eigentümer von Bitcoins hatten in 2024 ein erfolgreiches Jahr. Erstmals überstieg der Wert die magische Marke von 100.000,00 USD. Doch wachsen die Bäume endlos in den Himmel? Vielleicht nicht. Der Bitcoin lebt von der Sicherheit und Limitierung. Anders als bei Geldnoten ist die Anzahl der Bitcoins endlich. Am Horizont ist jedoch eine Gefahr für das Blockchain-basierte System erkennbar, die möglicherweise über Nacht den Bitcoin kollabieren lassen könnte. Was können Marktteilnehmer nun tun und welche Alternativen gibt es? Mehr dazu im Bericht.

