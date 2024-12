Potsdam (ots) -Zum 1. Januar 2025 folgt Sabine König (51) als Vorständin Jens Grelle (60) nach, der Ende des Jahres nach 30 Jahren Zugehörigkeit zur LBS in den Ruhestand gehen wird. Sie übernimmt die Verantwortung für die Themen Digitalisierung, IT, Verwaltung, Bausparen und Finanzieren sowie die Interne Revision.Helmut Ibsch, Vorstandsvorsitzender der LBS NordOst: "Wir danken Jens Grelle für seinen Einsatz und sein hohes Engagement für die LBS in drei Jahrzehnten, nicht nur regional, sondern auch auf Bundesebene. Er war maßgeblich daran beteiligt, die LBS NordOst stabil und zukunftssicher aufzustellen."Zusammen mit seinem Kollegen Jens Riemer freut er sich darauf, ab Januar 2025 gemeinsam mit Sabine König die erfolgreiche Arbeit fortzusetzen und die Zukunft der LBS NordOst aktiv zu gestalten.Sabine König startete ihre berufliche Laufbahn mit einer Ausbildung zur Bankkauffrau in der Stadtsparkasse Mönchengladbach sowie einem Studium der Wirtschaftswissenschaften. Von 2003 bis 2017 war sie in der LBS Bausparkasse Schleswig-Holstein-Hamburg AG in verschiedenen Funktionen tätig. 2017 wechselte die Dipl.-Ökonomin für einige Jahre in die Unternehmensberatung, wo sie zuletzt als Senior Managerin bei zeb.rolfes.schierenbeck.associates gmbh tätig war. Dort konnte sie ihr Erfahrungsspektrum in der Finanzdienstleistungsindustrie durch Projekte bei Versicherungen und Payment-Dienstleistern erweitern. Seit März 2021 ist Sabine König Mitglied der Geschäftsleitung der LBS Hessen-Thüringen. In dieser Funktion ist sie unter anderem zuständig für Betriebsorganisation/IT, Kreditservice, Marktservice und Verwaltung.Pressekontakt:Sie haben Fragen? Diese beantwortet gern:LBS-Pressesprecher Holger SchrammTelefon: 0431 20000-824 / E-Mail: Holger.Schramm@lbs-nordost.deOriginal-Content von: LBS Landesbausparkasse NordOst AG, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/171765/5938246