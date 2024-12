Während die Welt von geopolitischen Spannungen und Lieferkettenkrisen erschüttert wird, steht der Rohstoffsektor vor einer entscheidenden Wende: Demokratische Länder setzen verstärkt auf Partner mit gemeinsamen Werten, um ihre Abhängigkeit von autokratischen Regimen zu reduzieren. Doch was bedeutet das für Frieden, Verteidigung und wirtschaftlichen Fortschritt - und warum sollten Investoren dieses Konzept und die Aktie von Almonty Industries Inc. (WKN: A1JSSD | ISIN: CA0203981034 | Ticker-Symbol: ALI) genau im Blick behalten?

Was ist Friendshoring?

Friendshoring bezeichnet den Ansatz, Rohstoffe und Produktionskapazitäten bevorzugt in Ländern oder mit Partnern zu entwickeln, die demokratische Werte, Rechtsstaatlichkeit und Nachhaltigkeit teilen. Statt auf günstige, aber geopolitisch riskante Anbieter zu setzen, werden Lieferketten auf "Freunde" umgestellt. Ziel ist es, die wirtschaftliche Sicherheit zu stärken und die Abhängigkeit von autokratischen Staaten wie China oder Russland zu reduzieren.

Vorteile für westliche Demokratien

Stabilität und Frieden

Friendshoring fördert Handelsbeziehungen zwischen Ländern, die auf gemeinsamen Werten wie Rechtsstaatlichkeit und Menschenrechten basieren. Dies schafft nicht nur eine vertrauensvolle Grundlage, sondern stärkt auch die geopolitische Stabilität. Demokratische Länder profitieren von sichereren Lieferketten, die nicht von autoritären Regimen unterbrochen oder als Druckmittel eingesetzt werden können.

Almonty Industries verfügt bereits über zwei Wolfram Projekte in Portugal und Spanien, wird aber in 2025 die größte Wolfram Mine außerhalb von China in Produktion bringen. Finanziert wird das Wachstum der Gesellschaft u. a. durch die deutsche KfW IPEX-Bank, Plansee und Deutsche Rohstoff AG.

Verteidigung und nationale Sicherheit

Rohstoffe wie Seltene Erden, Lithium, Nickel oder Wolfram sind essenziell für die Verteidigungsindustrie und die Energiewende. Friendshoring stellt sicher, dass diese kritischen Metalle aus zuverlässigen Quellen stammen. Für westliche Demokratien bedeutet das weniger Risiko, dass strategische Rohstoffe im Ernstfall nicht verfügbar sind - ein entscheidender Vorteil für militärische und technologische Unabhängigkeit.

Das US-Verteidigungsministerium hat konkrete Anforderungen für die Ausstattung der Armee verabschiedet, demnach werden ab 2027 zahlreiche Länder in der Lieferkette ausgeschlossen. Almonty Industries kann mit der Förderung in Europa und Südkorea von dieser strategischen Entscheidung zukünftig profitieren. Das Unternehmen plant 5.000 t Wolfram jährlich zu produzieren. Der Gesamtmarkt beträgt momentan rund 100.000 t Wolfram, wovon mehr als 80 % aus China stammen.

Wirtschaftlicher Fortschritt und Innovation

Friendshoring treibt Investitionen in demokratische Länder voran. Projekte wie Lithiumförderung in Europa oder Wolfram in Südkorea schaffen Arbeitsplätze, fördern Innovation und sichern langfristige Wachstumsperspektiven. Gleichzeitig profitieren Anleger von der höheren Transparenz und den strengen ESG-Standards in diesen Ländern.

Wer die Zukunft managen möchte, braucht den Zugang zu Rohstoffen, die z. B. Künstliche Intelligenz mit modernen Chips und innovative Energieversorgungen ermöglichen. Zu diesen Rohstoffen zählt als härtestes Metall der Erde auch Wolfram. Die Nachfrage für das Wolfram von Almonty Industries ist de facto gesichert. Eine bekannte Nutzung von Wolfram sind z. B. die Vibrationskomponenten in Apple's iPhone.

Almonty CEO Lewis Black im Interview mit Lyndsay Malchuk

In einem heute veröffentlichten Interview mit 'The Market Online' Moderatorin Lyndsay Malchuk hat CEO Lewis Black aktuelle Einblicke in die Entwicklung von Almonty Industries und dem globalen Wolfram Markt gegeben. Wertvolle Informationen aus erster Hand eines Protagonisten der Rohstoffwelt.

Warum Friendshoring auch für Investoren relevant ist

Friendshoring ist mehr als ein geopolitisches Konzept - es eröffnet auch Chancen für Investoren. Unternehmen, die in demokratischen Ländern Rohstoffe fördern, profitieren von stabileren rechtlichen Rahmenbedingungen, langfristigen Partnerschaften und wachsendem ESG-Fokus. Aktien solcher Firmen könnten sich als sicherer und lukrativer erweisen als Investments in risikoreiche Regionen.

Die Aktien von Almonty Indurstries werden in Australien, Deutschland und Kanada gehandelt. Der Analyst Peter Thilo Hassler, CEFA, von Sphene Capital hat kürzlich das Kursziel von 2,31 CAD auf 3,21 CAD pro Aktie erhöht und die Kaufempfehlung bestätigt. Momentan wechseln bei rund 0,90 CAD die Aktien ihre Besitzer - das Kurspotenzial liegt also deutlich über 200 %.

Fazit: Friendshoring als Schlüssel zur Zukunft

Friendshoring ist keine kurzfristige Modeerscheinung, sondern eine strategische Antwort auf die Herausforderungen unserer Zeit. Für westliche Demokratien bedeutet es nicht nur mehr Sicherheit und Stabilität, sondern auch Chancen für wirtschaftlichen Fortschritt und Nachhaltigkeit. Anleger, die diese Entwicklung frühzeitig erkennen, könnten von einem langfristigen Megatrend mit der Almonty Industries Aktie (WKN: A1JSSD | ISIN: CA0203981034 | Ticker-Symbol: ALI) profitieren, der nicht nur Rendite verspricht, sondern auch Werte schafft. Jetzt ist die Zeit, in die Freunde der Zukunft zu investieren.

Almonty Industries Inc., Chart 12 Monate in CAD an der Börse TSX, Stand: 26.12.2024, Quelle: REFINITIV

