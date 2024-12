The following instruments on XETRA do have their last trading day on 27.12.2024Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren letzten Handelstag am 27.12.2024ISIN NameUSU0926HAJ96 BL.PRIV.CR.F 22/25 REGSUSG47567AD78 IHS MARKIT 17/26 REGSUS38090M1027 GOLD FLORA CORP