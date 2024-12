FRANKFURT (dpa-AFX) - Der Kurs des Euro ist am Freitag leicht gefallen und hat sich nur knapp über 1,04 US-Dollar gehalten. Am Morgen wurde die Gemeinschaftswährung bei 1,0409 Dollar gehandelt und damit etwas tiefer als am Vorabend. Der Euro hat damit einen Teil der Kursgewinne vom Vortag wieder abgegeben.

Im weiteren Handelsverlauf wird nicht mit stärkeren Kursbewegungen am Devisenmarkt gerechnet. Es stehen nach den Weihnachtsfeiertagen keine wichtigen Konjunkturdaten aus der Eurozone und aus den USA auf dem Programm, die für Impulse sorgen könnten.

Der japanische Yen konnte am Morgen nach jüngsten Kursverlusten wieder etwas zulegen. Die Kursbewegungen hielten sich aber in engen Grenzen. In Japan ist die Inflation im Großraum Tokio zum Jahresende den zweiten Monat in Folge gestiegen. Im Dezember legten die Verbraucherpreise in der Hauptstadt ohne Frischwaren im Jahresvergleich um 2,4 Prozent zu. Im November hatte die Jahresrate bei 2,2 Prozent gelegen und im Oktober bei 1,8 Prozent.

Die Preisdaten aus dem Großraum Tokio gelten an den Finanzmärkten als richtungsweisend für die gesamte Preisentwicklung des Landes. Der Anstieg der Inflation erklärt sich unter anderem mit höheren Energiepreisen./jkr/stk