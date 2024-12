Weinfelden (ots) -Rekorde im Bio-Segment, 1'000 Preissenkungen, 3'000 Tonnen exportierter Schweizer Käse und 11 neue Filialen. Dazu eine GAV-Erneuerung und über 1 Million Registrierungen in der "Lidl Plus" App - Lidl Schweiz blickt auf ein Jahr voller Highlights zurück.Rekordumsatz im Bio-Segment und Preissenkungen2024 erzielte Lidl Schweiz einen Rekordumsatz im Bio-Segment. Die Preise von über 100 Bio-Produkten, darunter Milch, Brot und Gemüse, wurden dauerhaft gesenkt. Insgesamt führte Lidl Schweiz rund 1'000 Preissenkungen durch. Um die Mehrwertsteuererhöhung nicht an die Kundschaft weiterzugeben, investierte der Detailhändler einen zweistelligen Millionenbetrag.KäseexportLidl Schweiz exportierte im Jahr 2023 über 3'000 Tonnen Schweizer Käse und leistete damit einen bedeutenden Beitrag zu den Schweizer Käse-Exporten nach Europa, die zu etwa 5 Prozent aus Lidl-Exporten bestehen.GAV-ErneuerungDer GAV wurde für drei weitere Jahre verlängert. Lernende profitieren von Lohnerhöhungen bis zu 6,65 Prozent, kostenlosen Generalabonnements, Handy-Abos, bezahlter Lernzeit und sechs Wochen Ferien. Lidl Schweiz beschäftigt erstmals über 4'800 Mitarbeitende.Erfolg der "Lidl Plus" AppDie Kunden App "Lidl Plus" verzeichnete über 1 Million Registrierungen und gehört damit zu den beliebtesten Apps der Schweiz. Mit der Einführung eines Punktesystems setzte Lidl Schweiz neue Massstäbe und erreicht Platz 3 der meistgenutzen Gratis Shopping Apps.Neue FilialenBis Ende 2024 betrieb Lidl Schweiz 186 Filialen und eröffnete im Jahr 11 neue Standorte.Das Lidl-Medienteam bedankt sich bei allen Medienschaffenden für die gute Zusammenarbeit und wünscht einen guten Start ins 2025!Pressekontakt:MedienstelleDunantstrasse 158570 WeinfeldenTel.: +41 (0)71 627 82 00E-Mail: media@lidl.chOriginal-Content von: LIDL Schweiz, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.ch/de/pm/100016795/100927439