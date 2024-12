ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Nike angesichts der zehnten weltweiten Umfrage von UBS Evidence Lab zu Sportbekleidung auf "Neutral" mit einem Kursziel von 73 US-Dollar belassen. Er sehe zwar kurzfristig erhebliches Risiko für die Markterwartungen an den Gewinn je Aktie des US-Sportartikelherstellers, aber das Umfrageergebnis zeige erhebliches Erholungspotenzial für Nike, schrieb Analyst Jay Sole in einer am Freitag vorliegenden Studie. Vor allem die Markennamen Nike und Jordan seien stark, was die Grundlage für ein Comeback sein könnte./ck/misVeröffentlichung der Original-Studie: 26.12.2024 / 05:10 / GMTErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 26.12.2024 / 05:10 / GMTHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.ISIN: US6541061031