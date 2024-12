Bitcoin 2024: Wer hat wirklich profitiert?

Bitcoin hat 2024 mehrfach neue Allzeithochs erreicht, zuletzt im Dezember über 108.000 US-Dollar. Zu diesem Zeitpunkt waren dann natürlich alle Bitcoin-Adressen im Gewinn. Nach einer Korrektur notiert Bitcoin dennoch Year-to-Date über 100 Prozent im Plus und hat sich somit mehr als verdoppelt. Wer von Bitcoin profitiert hat, ist entscheidend. Institutionelle Anleger, darunter ETFs, haben massiv investiert, was den Kurs angetrieben hat. Private Anleger, die früh investierten, haben signifikante Gewinne erzielt. Dennoch zeigen sich Retail-Trader eher zurückhaltend.

Die Frage, wer wirklich Geld mit Bitcoin verdient, bleibt komplex. Dennoch zeigen On-Chain-Daten, wer besonders aktiv Bitcoin gehandelt hat.

Die folgende CryptoQuant-Analyse nutzt mehrere Metriken, um zu bestimmen, welche Gruppen von Bitcoin-Investoren während der Rallye auf 100.000 US-Dollar im Jahr 2024 profitiert haben. Denn erstmals hatte Bitcoin den historischen Meilenstein erreicht.

Im Fokus steht der Spent Output Age Bands (SOAB)-Indikator, der Verkäufe nach der Haltezeit von Bitcoins analysiert. Diese Metrik zeigt, wie aktiv bestimmte Gruppen von Investoren ihre Bitcoin-Bestände während des Kursanstiegs verkauft haben. Besonders auffällig war demnach die Aktivität von Anlegern mit einer Haltezeit von 6 bis 12 Monaten. Diese Gruppe kaufte Bitcoin überwiegend um die Zeit der Einführung eines Spot-ETFs Anfang 2024. Ihr starkes Verkaufsverhalten hat Druck auf den Bitcoin-Preis ausgeübt, wobei die Nachfrage hoch blieb und den Preis stabil im Bereich von 90.000 bis 100.000 US-Dollar hielt. So sehen wir auch zuletzt keinen massiven Rücksetzer.

Langfristige Halter (LTHs), also Investoren mit einer Haltezeit von über einem Jahr, zeigten hingegen Zurückhaltung beim Verkauf. Dies deutet darauf hin, dass sie von weiter steigenden Preisen ausgehen. Die Analyse hebt zudem den Binary CDD (Coin Days Destroyed)-Indikator hervor. Dieser misst die Aktivität älterer Coins und zeigte im Dezember einen Rückgang im Vergleich zu November. Dies signalisiert, dass weniger alte Bitcoins bewegt wurden, was wiederum auf das Vertrauen der langfristigen Halter in höhere zukünftige Werte hindeutet.

Who Profited During Bitcoin's $100K Era?



"Holders who have kept Bitcoin for over a year sold relatively little during this period… This suggests that many long-term holders may anticipate even higher prices before selling." - By @Yonsei_dent



Link https://t.co/Rn77J1g0CH pic.twitter.com/RYLRlXx3iv