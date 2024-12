Kann der DAX kurz vor dem Jahresende noch einen Satz machen? Eine MDAX-Aktie kann das auf jeden Fall, nur in die falsche Richtung. Das sollten Anleger nach den Weihnachtsfeiertagen wissen. Die große Überraschung bleibt zunächst aus. Nach der Weihnachtspause startet der DAX am Freitag ruhig in den Handel. Der deutsche Leitindex verzeichnete in den ersten Handelsminuten ein moderates Minus von 0,23 Prozent auf 19.802,64 Punkte.Nach einem Rekord über ...

Den vollständigen Artikel lesen ...