MÄRKTE USA/Kaum verändert - Höhere Marktzinsen dämpfen Kauflaune

DOW JONES--Steigende Marktzinsen haben die US-Börsen am Donnerstag gebremst. Der Dow-Jones-Index gewann 0,1 Prozent auf 43.326 Punkte. Der S&P-500 sank um 2 Punkte, der Nasdaq-Composite gab um 0,1 Prozent nach. An der Nyse wurden 1.670 (Dienstag: 2.085) Kursgewinner gesehen, denen 1.095 (669) -verlierer gegenüberstanden. Unverändert schlossen 74 (84) Titel. Die Umsätze waren wegen der durch die Weihnachtspause verkürzten Woche dünn. Am Mittwoch waren die US-Börsen geschlossen, am Dienstag hatte nur eine verkürzte Sitzung stattgefunden, in der es deutlich aufwärts ging.

Am Anleihemarkt zogen die Renditen an, nachdem neue Daten auf eine nach wie vor gute Beschäftigungslage in den USA hingedeutet hatten. Die rege Nachfrage bei der Auktion siebenjähriger Schuldtitel durch das US-Finanzministerium ließ die Renditen wieder etwas von ihren Tageshochs zurückkommen.

Die Zahl der Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe war in der Vorwoche wider Erwarten gesunken. Das gab Befürchtungen neue Nahrung, dass die US-Notenbank ihre Geldpolitik im kommenden Jahr langsamer lockern werde. Die Federal Reserve hatte nach ihrer Zinssitzung in der vergangenen Woche schon einen falkenhaften Ausblick gegeben.

Die Aussicht auf langsamere Zinssenkungen stützte die US-Währung. Der festere Dollar wiederum belastete in Verbindung mit Nachfragesorgen den Ölpreis. Gewinnmitnahmen dürften ebenfalls eine Rolle gespielt haben, nachdem der Ölpreis vor Weihnachten gestiegen war. Die US-Sorte WTI verbilligte sich um 0,7 Prozent auf 69,62 Dollar je Barrel.

Unter den Einzelwerten an der Börse stiegen Apple um 0,3 Prozent, nachdem die Analysten von Wedbush das Kursziel für die Aktie auf 325 von 300 Dollar erhöht und die Einstufung "Outperform" bekräftigt hatten.

=== INDEX zuletzt +/- % absolut +/- % YTD DJIA 43.325,80 +0,1% 28,77 +15,0% S&P-500 6.037,59 -0,0% -2,45 +26,6% Nasdaq-Comp. 20.020,36 -0,1% -10,77 +33,4% Nasdaq-100 21.768,31 -0,1% -29,34 +29,4% US-Anleihen Laufzeit Rendite Bp zu VT Rendite VT +/-Bp YTD 2 Jahre 4,33 +0,9 4,32 -8,8 5 Jahre 4,45 +0,6 4,44 44,5 7 Jahre 4,52 +1,3 4,51 55,2 10 Jahre 4,60 +2,4 4,58 72,2 30 Jahre 4,80 +3,4 4,76 82,8 DEVISEN zuletzt +/- % Fr, 7:40 Uhr Mo, 17:01 Uhr % YTD EUR/USD 1,0418 -0,1% 1,0411 1,0394 -5,7% EUR/JPY 164,43 -0,1% 164,16 163,27 +5,7% EUR/CHF 0,9381 +0,1% 0,9366 0,9352 +1,1% EUR/GBP 0,8313 -0,1% 0,8313 0,8302 -4,2% USD/JPY 157,80 -0,1% 157,70 157,14 +12,0% GBP/USD 1,2533 +0,1% 1,2524 1,2520 -1,5% USD/CNH (Offshore) 7,3061 +0,1% 7,3022 7,3091 +2,6% Bitcoin BTC/USD 95.344,30 -0,4% 96.314,10 93.156,40 +119,0% ROHOEL zuletzt VT-Settlem. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 69,81 69,62 +0,3% +0,19 +0,3% Brent/ICE 73,40 73,26 +0,2% +0,14 -0,7% GAS VT-Settlem. +/- EUR Dutch TTF 47 46,19 +1,8% +0,81 +20,3% METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold (Spot) 2.631,45 2.633,35 -0,1% -1,90 +27,6% Silber (Spot) 29,74 29,85 -0,4% -0,11 +25,1% Platin (Spot) 935,65 939,25 -0,4% -3,60 -5,7% Kupfer-Future 0,00 4,08 0% 0 +3,1% YTD bezogen auf Schlussstand des Vortags ===

December 27, 2024 03:13 ET (08:13 GMT)

