Toyota-Aktien sind am Donnerstag haussiert. Anleger wollen von den Bemühungen des Unternehmens zur Steigerung der Rentabilität profitieren. In den USA notierte Toyota-Aktien haben am Donnerstag um 9 Prozent zugelegt und erreichten ein Tageshoch von 197,44 US-Dollar. Parallel dazu stiegen die in Tokio gelisteten Aktien des Unternehmens um 6 Prozent, was innerhalb von zwei Tagen zu einem Anstieg von 11 Prozent führte - der stärkste Zuwachs seit August. Der Kursanstieg folgte einem Bericht der Nikkei, wonach Toyota seine Eigenkapitalrendite auf 20 Prozent verdoppeln möchte, was die Markterwartungen von 11 Prozent für das Geschäftsjahr übertrifft. Ein nicht namentlich genannter Manager des …