Zirndorf (ots) -Die Stiftung Kinderförderung von Playmobil unterstützt zum Jahresende UNICEF Deutschland und Save the Children Deutschland mit einer Spende von jeweils 300.000 Euro. Bereits zuvor wurden im Rahmen einer jahrelangen Tradition BILD hilft e.V. "Ein Herz für Kinder" 400.000 Euro zur Verfügung gestellt. Das Kuratorium der Stiftung handelt einmal mehr getreu den Vorgaben von Stifter und Firmengründer Horst Brandstätter: "Als ich die Stiftung Kinderförderung von Playmobil ins Leben rief, war mein Ziel eine gemeinnützige Organisation, die sich für die Belange der Kinder einsetzt".Die Millionensumme wird für Projekte eingesetzt, die weltweit Kindern zugutekommen und ihnen ein kindgerechtes Leben möglich machen. UNICEF Deutschland Geschäftsführer Christian Schneider: "Unser Auftrag und Ansporn als UN-Kinderhilfswerk ist es, dabei mitzuhelfen, dass die Kinderrechte für jedes Kind weltweit verwirklicht werden. Dazu zählt, dass Kinder gut versorgt sind, zur Schule gehen können und vor Gewalt geschützt sind. Wir bedanken uns sehr herzlich für die großzügige Spende der Stiftung Kinderförderung von Playmobil, die dazu einen entscheidenden Beitrag leistet."Auch der Vorstandsvorsitzende von Save the Children Deutschland, Florian Westphal, bedankte sich für die stolze Summe: "Als größte unabhängige Kinderrechtsorganisation der Welt hat Save the Children ein Ziel: Eine Welt, die die Rechte aller Kinder achtet. Eine Welt, in der alle Kinder gesund und sicher leben und frei und selbstbestimmt aufwachsen können. Dafür setzen wir uns ein. Mit der Unterstützung der Stiftung Kinderförderung von Playmobil kommen wir diesem Ziel näher."Die Stiftung Kinderförderung von Playmobil wurde im Jahr 1995 ins Leben gerufen. Horst Brandstätter (1933-2015) war Inhaber der Horst Brandstätter Group, zu der auch die Marke PLAYMOBIL gehört. Ziel der gemeinnützigen Stiftungsarbeit ist es, Kindern und Jugendlichen im vorschulischen, schulischen und außerschulischen Bereich eine gesunde körperliche, geistige und seelische Entwicklung zu ermöglichen.Jährlich entscheidet das Kuratorium, welche Projekte unterstützt werden. "Ich freue mich, dass die Wahl dieses Jahr auf UNICEF und Save the Children gefallen ist. Traditionell unterstützt unsere Stiftung seit acht Jahren die Aktion 'Ein Herz für Kinder' des BILD hilft e.V., für die wir bisher 3,05 Millionen Euro für unterschiedlichste Zwecke zur Verfügung gestellt haben. In diesem Jahr kamen weitere 400.000 Euro dazu. Damit zählen wir zu den großen Unterstützern dieser außergewöhnlichen Aktion, bei der jeder gespendete Cent direkt und ohne Abzüge an Kinderhilfsprojekte fließt", betont Marianne Albert, Kuratoriumsvorsitzende der Stiftung Kinderförderung von Playmobil.Die Stiftung Kinderförderung von Playmobil wurde 1995 von Horst Brandstätter (1933-2015) gegründet. Er war Inhaber der Horst Brandstätter Group, zu der auch die Marke PLAYMOBIL gehört. Ziel der gemeinnützigen Stiftungsarbeit ist es, Kindern und Jugendlichen eine gesunde körperliche, geistige und seelische Entwicklung zu ermöglichen. Schwerpunkt der Arbeit sind dabei die Felder Bildung, Aktivität, Kreativität und Kultur.