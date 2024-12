NEW YORK (dpa-AFX) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Delivery Hero anlässlich des von der taiwanesischen Wettbewerbsbehörde untersagten Verkaufs des Food-Panda-Geschäfts auf "Overweight" mit einem Kursziel von 49 Euro belassen. Die Ankündigung sei ein klarer Negativpunkt für den Essenslieferanten, denn die meisten Investoren seien überzeugt davon gewesen, dass der Deal zustande komme, schrieb Analyst Marcus Diebel in einer am Freitag vorliegenden Studie. Er sehe zwar noch Raum für andere Veräußerungen in der Region, die als positive Kurstreiber wirken könnten, aber in den kommenden Tagen dürfte der Aktienkurs zunächst einmal erheblich belastet werden./edh/ck

Veröffentlichung der Original-Studie: 26.12.2024 / 13:56 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 26.12.2024 / 13:56 / GMT

dpa-AFX Broker - die Trader News von dpa-AFX

DE000A2E4K43