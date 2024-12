FRANKFURT (dpa-AFX) - Die Kurse deutscher Staatsanleihen haben am Freitag nachgegeben. Der richtungweisende Terminkontrakt Euro-Bund-Future fiel am Vormittag um 0,39 Prozent auf 133,16 Punkte. Die Rendite zehnjähriger Bundesanleihen stieg auf 2,37 Prozent.

Belastet wurden die Anleihen durch Vorgaben aus den USA. Dort sind am Donnerstag die wöchentlichen Erstanträge auf Arbeitslosenunterstützung unerwartet gefallen. Die Daten dürften die Erwartungen auf weitere Leitzinssenkungen durch die US-Notenbank Fed eher dämpfen. Die Fed hatte in der vergangenen Woche bereits weniger Leitzinssenkungen in Aussicht gestellt.

In der Eurozone und den USA stehen im weiteren Handelsverlauf keine wichtigen Konjunkturdaten auf dem Kalender./jsl/jkr/stk