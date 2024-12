Mainz (ots) -Andrea Kiewel und Johannes B. Kerner feiern mit den Zuschauerinnen und Zuschauern vor Ort und zu Hause den großen Silvester-Countdown und freuen sich auf zahlreiche nationale und internationale Stars auf der Bühne - am Dienstag, 31. Dezember 2024, 20.15 Uhr live im ZDF.Chartstürmerin Shirin David wird den Fans auf der großen Bühne am Brandenburger Tor mit ihren einzigartigen Rap-Vibes einheizen. Außerdem dabei sind: Eurodance-Visionär Alex Christensen, die isländische funky Dance-Pop-Durchstarterin Ásdís, Bausa mit seinem bisher erfolgreichsten deutschsprachigen Rap-Song, der britische Singer-Songwriter-Poet Chris de Sarandy, Happy-Music-Macher Kamrad, Loi, die Pop-Newcomerin und Stimme zum Film "Woodwalkers", die gefeierte Schlagerqueen Maite Kelly, die norwegischen Zwillingsbrüderstars Marcus & Martinus, der Schweizer ESC-Sieger Nemo, "Völlig losgelöst"-Legende Peter Schilling, Pop-Schlager-Star Sarah Engels und "Hold me now"-All-time-Favourite Johnny Logan, die österreichische Durchstarterin und Empowerment-Hit-Sängerin Esther Graf, der britische Pop-Dance-Artist und Deep-Dive-Songwriter Tom Gregory, YouNotUs als DJs in Residence, der EM-Kult-Saxofonist André Schnura. Ein besonderes Highlight ist "& Julia", das Erfolgsmusical aus Hamburg, in dem Shakespeares Julia eine zweite Chance erhält - unter dem Motto "Celebrate at the Gate" begrüßen sie mit einer spektakulären Bühnenshow und einem farbenfrohen Höhenfeuerwerk das neue Jahr.Der Veranstalter des Events hat in Zusammenarbeit mit den zuständigen Behörden und der Polizei umfassende Sicherheitsmaßnahmen erstellt - unter anderem darin enthalten sind die Personalisierung der Tickets, eine Umzäunung des Veranstaltungsgeländes, Taschenkontrollen und ein Böllerverbot.Im Vorfeld der Show überträgt das ZDF um 19.15 Uhr die "Neujahrsansprache des Bundeskanzlers" Olaf Scholz, die sich an die Menschen in Deutschland richtet. Im Anschluss folgt um 19.25 Uhr "heute-show spezial - Das war 2024": Fabian Köster und Lutz van der Horst präsentieren ihre stärksten Satire-Reportagen aus 33 Folgen "heute-show" und vier Folgen "heute-show spezial" des Jahres 2024.In der Silvester-Nacht um 0.50 Uhr lädt Mickie Krause zur "ZDF-Mitternachtsparty" ein und feiert mit den Zuschauern die ersten Stunden des Jahres 2025. Ab 2.50 Uhr kann die "ZDF-Kultnacht" ihre 40. Folge feiern und präsentiert dazu unter dem Motto "Die Besten der Besten" 40 Weltstars und ihre großen Hits - mit dabei sind Madonna, Michael Jackson, Cher, Robbie Williams, Jennifer Lopez, Elton John, Whitney Houston, Cliff Richard, Pink, Mick Jagger, Tina Turner, Tom Jones, Kylie Minogue, Billy Joel, Céline Dion, David Bowie, Liza Minnelli, Shakira und andere.KontaktBei Fragen erreichen Sie Elisa Schultz, ZDF-Kommunikation, telefonisch unter 089 - 99551-349.Sie erreichen die ZDF-Kommunikation per E-Mail unter pressedesk@zdf.de oder telefonisch unter 06131 - 70-12108.PressefotosPressefotos erhalten Sie als Download (https://presseportal.zdf.de/presse/willkommen2025) (nach Log-in), per E-Mail unter pressefoto@zdf.de unter 06131 - 70-16100.Pressekontakt:ZDF-KommunikationTelefon: +49-6131-70-12108Folgen Sie uns gerne auch bei LinkedIn (https://www.linkedin.com/company/zdf/)und X (https://twitter.com/ZDFpresse) vormals Twitter.Original-Content von: ZDF, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/7840/5938476