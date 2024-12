Ist jetzt der richtige Zeitpunkt, um XRP zu kaufen? Das sagt der Analyst

In den vergangenen Tagen konnte die Kryptowährung XRP keine großen Kursveränderungen durchleben, denn sämtliche Gewinne, die über die Weihnachtstage hinweg verzeichnet wurden, wurden in den letzten Stunden wieder korrigiert. So stieg der Preis der Ripple-Währung am Heiligabend auf über 2,33 US-Dollar, wird jetzt jedoch zum Zeitpunkt der Veröffentlichung dieses Artikels zu einem Preis von 2,22 US-Dollar gehandelt.

Auch in den vergangenen Wochen konnten nach dem ersten signifikanten Anstieg auf über 2 US-Dollar keine weiteren starken Kursveränderungen verzeichnet werden. Dies könnte sich allerdings ändern, denn ein Krypto-Analyst hat nun eine baldige Kursexplosion prognostiziert.

Springt der XRP Preis jetzt auf 4 US-Dollar und mehr?

Die Konsolidierungsphase der letzten Wochen könnte schon bald ein Ende nehmen - zumindest wenn es nach dem Krypto-Analysten "Mikybull Crypto" geht. Dieser hat sich erst in den heutigen Morgenstunden näher mit dem aktuellen Kursverlauf des Ripple-Coins befasst und dabei festgestellt, dass dieser aktuell eine vielversprechende Bewegung vollführt: Seiner Meinung nach steht XRP kurz davor, die wichtige Marke von 2,14 US-Dollar erneut auszutesten. Sollte der Kurs von dieser Marke abprallen, könnte eine Expansion auf ein Preisniveau von bis zu 4 US-Dollar folgen.

Seine Analyse veröffentlichte der Krypto-Experte über die Social-Media-Plattform X (ehemals Twitter) und hängte seinen Informationen sogar eine entsprechende Grafik an, die diese kommende Kursexplosion aufzeigen soll.

https://twitter.com/MikybullCrypto/status/1872549790535598571

Einen genauen Zeitraum für diese Kursexplosion nennt er allerdings nicht. Allerdings veröffentlichte er kurz nach der oben verlinkten Analyse einen weiteren Tweet, in dem er darauf hinweist, dass diese Expansion "unmittelbar bevorstehen" würde.

Wie realistisch dies ist - gerade in einem kurzfristigen Zeitraum - lässt sich nur schwer einschätzen. Denn sollte sich der Preis innerhalb von wenigen Wochen verdoppeln - von aktuell 2,22 US-Dollar auf dann 4 US-Dollar - würde dies auch eine entsprechende Veränderung der Marktkapitalisierung nach sich ziehen. Diese liegt aktuell bei 127,44 Milliarden US-Dollar und müsste dann auf über 250 Milliarden US-Dollar ansteigen. Ob so schnell 150 Milliarden US-Dollar in den XRP-Token fließen werden, ist allerdings fraglich.

Schließlich besitzt XRP als aktuell viertgrößte Kryptowährung am Markt (nach Marktkapitalisierung) bereits eine große Akzeptanz und gilt als etabliert. Um eine so hohe Volatilität innerhalb kürzester Zeit bieten zu können, muss hauptsächlich die Marktkapitalisierung stärker von Investoren beeinflusst werden können. Dafür sind vor allem Meme-Token wie Dogecoin oder Shiba Inu, aber auch Presale-Projekte wie Flockerz (FLOCK) besitzen noch ein entsprechend niedriges Kapital und könnten bei einem großen Interesse durch die Anleger von steigenden Preisen profitieren.

Fast 8 Millionen US-Dollar: Marktkapitalisierung von Presale-Projekt Flockerz steigt

Einer der Hauptgründe, warum in den letzten Wochen und Monaten immer mehr Investoren ein Interesse an jungen Presale-Projekten gezeigt haben, ist die eben noch zu Beginn so niedrige Marktkapitalisierung. Auch Flockerz zeigt sich aktuell mit über 7,9 Millionen US-Dollar zwar erfolgreich, bietet jedoch im Vergleich zu bereits etablierten und frei handelbaren Coins eine vergleichsweise niedrige Marktkapitalisierung - wodurch ein großes Potenzial für Wachstum gegeben ist.

Darüber hinaus lockt das junge Krypto-Projekt jedoch auch mit einer innovativen Idee: Als DAO (Decentralized Autonomous Organization) werden sämtliche Entscheidungen von der eigenen Community getroffen.

Die Tokenomics (Flockenomics) von Flockerz in der Übersicht.

Um die eigene Community für die regelmäßige Teilnahme an diesen Abstimmungen zu entlohnen, wurde ein eigenes Vote-to-Earn-System (VTE) entwickelt: Jeder Investor, der zum Beispiel über neue Features, Token-Verbrennungen oder die Marketing-Strategie abstimmt, erhält hierfür zusätzliche Bonuszahlungen in Form des nativen FLOCK-Tokens. Dies soll nicht nur die Community an das Projekt binden, sondern gleichzeitig die Dezentralisierung des Projekts fördern.

Wer zudem ein Interesse am Staking hat, der wird sich über das bereits aktive Presale-Staking-Angebot freuen: Aktuell wird hier eine jährliche prozentuale Rendite (APY) von 345 Prozent angeboten. Dies ist für viele Anleger bereits jetzt Grund genug, um in den FLOCK-Token zu investieren und erste Profite durch das passive Einkommen zu erzielen.

